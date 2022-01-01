В какой последовательности смотреть все части фильма «Горец»

«Горец» – это пять полнометражных картин, которые снимались в период с 1986 по 2007 годы. В центре сюжета – погибший в 1536 году, но вновь воскресший воин Коннор Маклауд. В течение нескольких веков ему противостоит рыцарь темным силам и спасать планету от опасностей.

Горец

Первая часть «Горец» вышла в мировой прокат в 1986 году. Многие критики признают эту часть самой лучшей во всей саге. Коннор Маклауд – бессмертный вони света вступает в жестокий бой с темным рыцарем. Происходит это событие при весьма странных обстоятельствах: на одной из парковок в Нью-Йорке два с виду обычных человека сражаются на мечах, после чего один отрубает другому голову. Выживший в схватке пытается сбежать, но не успевает: парковку оцепили полицейские. Затем он странно ведет себя на допросе и несет околесицу, мало похожую на правду.

Учитель Коннора Маклауда утверждал, что на Земле должен остаться только один бессмертный. Схватка длиною в несколько веков разгорается с новой силой.

Горец. Оживление

Вторая часть – «Горец. Оживление», ее премьера состоялась в 1990 году. Сюжет вновь закрученный. В 1999 году озоновый слой истончается до критического уровня, всему живому на планете грозит гибель. Коннор Маклауд руководит строительством мощного энергетического щита, который защитит обитателей Земли от неминуемой смерти. В 2034 году управление энергетическим щитом переходит к сторонней корпорации. Маклауд живет как обычный смертный человек. Но опасность рядом: вызов бессмертному горцу приходит с планеты Зейст. Коннор вновь готов сразиться в жесткой схватке и защитить планету.

Горец. Последнее измерение

В 1994 году вышла третья часть фильма – «Горец. Последнее измерение». Отважного Коннора ждет противостояние с одним из самых могущественных и жестоких соперников. Его имя – Колдун Кейн. Колдун восстал из мертвых благодаря нелепой случайности. Археологи, ведущие раскопки на территории Японии, освободили его из мрачного заточения, в котором Кейн провел три столетия. За это время он накопил магические силы и стал особенно силен. Горец вновь смело принимает вызов.

Горец. Конец игры

Четвертая часть называется «Горец. Конец игры». Картина вышла в 2000 году, но здесь, помимо Коннора Маклауда, фигурирует его брат Дункан. Они преодолевают временное пространство для единственной цели: встретиться с одним из самых сильных воинов Джейкобом Келлом. Противостояние обещает быть захватывающим: в живых должен остаться только один бессмертный. Схватка по-настоящему беспощадна. На кону стоит очень много: жизнь всего человечества, которое в случае победы Джейкоб Келл попросту уничтожит.

Горец. Источник

«Горец. Источник» – пятая часть фильма, которая вышла в 2007 году. В мире творится хаос. Крупные города разрушены и представляют собой горы из обломков зданий. Среди руин бродит Коннор Маклауд – бессмертный рыцарь. Он безучастен к происходящему и погружен в воспоминания. Впрочем, воспоминания – все, что осталось у Коннора из его прошлой счастливой жизни. Он не забыл, как когда-то давно был счастлив рядом с любимой женщиной и страдает от того, что потерял ее. Но желание жить побеждает. Маклауд набирает отряд из бессмертных воинов, чтобы отправится в тяжелое путешествие и найти источник вечной жизни. Получится ли у воина осуществить задуманное? Об этом зрители обязательно узнают, посмотрев фильм до конца.