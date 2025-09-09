Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг

Сегодня боди-хоррор — один из самых востребованных жанров, переживающий пик популярности. Одним из открытий прошлого года стала «Субстанция», а в этом всем обсуждают «Гадкую сестру» и «Одно целое». Отличный повод вспомнить менее известные ужастики, посвященные телесным трансформациям.

Главная героиня — 30-летняя француженка Эстер, у которой есть все, о чем можно мечтать. Она готовится выйти замуж за любимого мужчину и реализует себя в профессии, которая ей действительно нравится. Кажется, впереди ее ждет счастливое будущее, полное новых свершений. Идиллия рушится после вечеринки, в разгар которой Эстер случайно ранит ногу. После этого незначительного инцидента с ней происходят необратимые изменения.

«В моей коже» — яркий представитель «нового французского экстрима», затерявшийся на фоне работ Гаспара Ноэ, Клер Дени и раннего Франсуа Озона. Картина начинается как фестивальная драма, но к финалу превращается в боди-хоррор с поистине жуткими сценами. Режиссеркой выступила дебютантка Марина де Ван, также написавшая сценарий и сыгравшая главную роль. Перфоманс в ее исполнении восхищает и вместе с тем заставляет вжаться в кресло от ужаса, после чего навсегда оседает в памяти. Кроме того, без «В моей коже» не было бы нашумевшего фильма «Сырое» Жюлии Дюкурно.

У акушерки Селин умирает дочь, а затем труп бесследно исчезает. Вскоре тело девочки обнаруживается в квартире Роуз, сотрудницы морга, тайно ставящей эксперименты над мертвыми. Селин присоединяется к ней, надеясь тем самым вернуть ребенка к жизни.

«Рождение/перерождение» — еще один яркий женский дебют, заставляющий содрогнуться. Несмотря на обилие дискомфортных сцен, режиссерка Лаура Мосс делает ставку на драму. Звезда «Клиники» Джуди Рейес, вновь играющая медсестру, выдала, пожалуй, свою сильнейшую роль в карьере. Но даже она меркнет рядом с Марин Айрлэнд, пугающе убедительной в качестве женской версии доктора Франкенштейна. Химия, возникшая между актрисами, с лихвой компенсирует медлительный темп и незначительные сценарные огрехи.

Судороги

В огромном жилом комплексе появляется вирус, передающаяся половым путем. Заболевание усиливает примитивные инстинкты человека, выкручивая агрессию и сексуальное влечение на максимум. Тех, кто избежал заражения, ждет ожесточенная борьба за выживание.

«Судороги» — подлинный дебют Дэвида Кроненберга, впоследствии ставшего крестным отцом боди-хоррора. В этом фильме угадывается режиссерский почерк мастера, который будет совершенствоваться с каждой новой работой. Спустя два года Кроненберг поставил «Бешеную», где масштаб существенно увеличился, а в 80-е снял «Видеодром» и «Муху», изменившие облик целого жанра.

Подросток по имени Билли замечает вокруг себя тревожные и извращенные вещи. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда Билли возвращается домой и застает вечеринку, не предназначенную для глаз обычных людей.

«Общество» — сатирический боди-хоррор Брайана Юзны, незаслуженно оставшийся в тени лент Кроненберга. Помимо впечатляющих практических эффектов картина выделяется сновидческой атмосферой, роднящей «Общество» с работами сюрреалиста-провокатора Луиса Бунюэля. Между тем в основе творящегося на экране безумия лежит социальный комментарий, посвященный классовому конфликту, актуальному во все времена. Любителям «Субстанции» это кино определенно придется по вкусу.

Фанат техноэкспериментов решается на радикальный шаг: он вживляет в свою ногу металлическую трубу длиной 30 сантиметров. Но самодельная операция оборачивается провалом.

В 80-е боди-хорроры снимали не только в США и Канаде, но и, к примеру, в Японии. Наиболее яркий из них — экспериментальный фильм ужасов «Тэцуо: Железный человек», способный удивить даже сегодня. Режиссер Синья Цукамото создал сплав боди-хоррора и киберпанка, приправив все это индастриал-роком и гротескными образами. Настоящая жемчужина, обязательная к просмотру всем поклонникам жанра.

Зловещая история о двух сестрах-сиамских близнецах, чьи судьбы кардинально изменились после того, как их решились разделить уже во взрослом возрасте.

«Сестры» — ранняя режиссерская работа Брайана Де Пальмы, впоследствии снявшего «Кэрри», «Лицо со шрамом» и «Миссию: невыполнима». Идею он почерпнул из статьи в журнале, где речь шла о сиамских сестрах. Режиссера впечатлило фото, на котором одна из близняшек выглядела счастливой, а другая, напротив, казалась сумасшедшей. Бурная фантазия Де Пальмы превратила невинную, в общем-то, заметку в боди-хоррор. Также это первый фильм постановщика, в котором отразилась его любовь к творчеству Альфреда Хичкока. Сюжет «Сестер» строится вокруг вуайеристских мотивов, недвусмысленно отсылающих к «Окну во двор». Между тем фоном звучит музыка Бернарда Херрманна, автора саундтреков к «Головокружению» и «Психо».

Житель тихого городка по имени Грант находит в лесу метеорит, из которого вырывается странная инопланетная субстанция. Она проникает в его тело и меняет его изнутри. Мужчину одолевает мучительный голод, а его внешность меняется. Постепенно Грант осознает свою новую роль и принимается заражать жителей города, превращая их в подобных себе чудовищ. Первой жертвой он намерен сделать собственную жену Старлу, но шериф Билл Парди готов на все, чтобы спасти ее и остановить распространение космической заразы.

«Слизняк» — режиссерский дебют Джеймса Ганна. Сейчас постановщик ассоциируется у публики исключительно с кинокомиксами, однако начинал он на студии Troma, осваивая ремесло под руководством Ллойда Кауфмана («Токсичный мститель»). Неудивительно, что «Слизняк» Ганна так сильно напоминает творения его учителя. Фильм стилизован под сай-фай-хорроры 80-х, а телесные трансформации созданы с помощью старомодного грима, который непременно вызовет у хоррорфанов ностальгию. Происходящее при этом приправлено чернейшим юмором на грани фола, потом ставшего фирменной чертой всего творчества Ганна.

Дочь профессора становится жертвой похищения и, как считают окружающие, гибнет. Отец устраивает пышные похороны, скрывая правду: девушка на самом деле жива, но после автокатастрофы ее лицо оказалось обезображено. Уже несколько месяцев профессор отчаянно пытается вернуть ей прежнюю красоту. Его преданная ассистентка Луиза под видом заботы заманивает в дом ничего не подозревающих девушек, которым суждено стать материалом для экспериментов хирурга.

Напоследок нельзя не отметить французский фильм «Глаза без лица», предвосхитивший все то, что затем стало неотъемлемой частью боди-хорроров. Центральной сцена — хирургическая операция, снятая с нетипичной для тех лет натуралистичностью. В год выхода жестокую картину уничтожили критики, из-за чего она осталась почти не замеченной. Как это часто бывает, время все расставило по своим местам. Сегодня «Глаза без лица» — один из влиятельнейших еврохорроров XX века, вдохновлявший режиссеров в диапазоне от Джона Карпентера до Педро Альмодовара.