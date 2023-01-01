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Макбет, 2011

2011
7.4 Оцените
15 голосов
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О фильме
«Макбет» - десятая опера в творчестве композитора и первая на шекспировский сюжет. Первая версия «Макбета» была сочинена композитором в середине того периода, который он позже назвал «годами на галерах»: с 1842 по 1850 года Верди сочинил 14 опер. И тем не менее «Макбет» стоит особняком не только среди опер самого композитора, но и среди итальнских опер 19 века вообще. Премьера оперы, состоявшаяся в 1847 году, прошла с большим успехом, и была по достоинству оценена критикой. Вторая редакция (именно ее мы увидим в постановке Ковент-Гарден) была сочинена в 1865 году для премьеры в Париже. Настоящую популярность опера обрела в наши дни, когда к ней обращаются ведущие мировые театры. Для своего воплощения опера требует по крайней мере 2-х выдающихся исполнителей: баритона и сопрано. Особенно сложна вокально партия Леди Макбет, она сочетает в себе части, написанные для лирического сопрано, и в то же время требует силы и интенсивности присущих драматическому.
7.4 Оцените
15 голосов
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Филлида Ллойд
В ролях
Саймон Кинлисайд
Людмила Монастырская
Дмитирий Питтас
Раймонд Ачето
Все актеры и съемочная группа
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