Макбет, 2011

«Макбет» - десятая опера в творчестве композитора и первая на шекспировский сюжет. Первая версия «Макбета» была сочинена композитором в середине того периода, который он позже назвал «годами на галерах»: с 1842 по 1850 года Верди сочинил 14 опер. И тем не менее «Макбет» стоит особняком не только среди опер самого композитора, но и среди итальнских опер 19 века вообще. Премьера оперы, состоявшаяся в 1847 году, прошла с большим успехом, и была по достоинству оценена критикой. Вторая редакция (именно ее мы увидим в постановке Ковент-Гарден) была сочинена в 1865 году для премьеры в Париже. Настоящую популярность опера обрела в наши дни, когда к ней обращаются ведущие мировые театры. Для своего воплощения опера требует по крайней мере 2-х выдающихся исполнителей: баритона и сопрано. Особенно сложна вокально партия Леди Макбет, она сочетает в себе части, написанные для лирического сопрано, и в то же время требует силы и интенсивности присущих драматическому.

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