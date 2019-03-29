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Маняшино озеро
Маняшино озеро
Manyashino ozero
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Маняшино озеро
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Год выпуска
2017
Производство
Кинокомпания Мечта
Другие названия
Manyashino ozero, Маняшино озеро
Режиссер
Андрей Гаврилов
В ролях
Владимир Сычев
Марина Федункив
Юлия Беретта
Яна Исакова
Савелий Непомнящий
Все актеры и съемочная группа
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Елена Шарыгина
29 марта 2019, 12:14
Маняшино озеро (которое, кстати, мне напомнило каплю, кристальную слезу) - это такой укромный уголок в Душе каждого....не каждый находит это…
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