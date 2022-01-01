Двенадцать чудес, 2017

Несмотря на непростую жизнь, обаятельная учительница математики из маленького городка Наташа мечтает о чудесах. И первое чудо случается с ней, когда в поезде она знакомится с Максимом. Он приглашает ее поработать учителем его дочери Алисы, а мать Натальи приглашает в качестве домработницы. Отношения Натальи и Алисы поначалу не складываются. У девочки скверный характер, к тому же она расстроена появлением в их с папой жизни мачехи Ирины. Мама Натальи рассказывает девочке, что существует легенда, согласно которой, если сделать 12 добрых дел, то случится чудо и исполнится самое заветное желание. Алиса хочет попробовать поиграть в эту игру, загадывая, чтобы мачеха Ирина исчезла.