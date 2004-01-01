Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус, 2005

Если Деду Морозу помогает Снегурочка, то как справляется с хлопотами Санта-Клаус? Авторы фильма попытались найти ответ на этот вопрос. В их представлении, каждый Санта нуждается в надежной жене. И, чтобы найти ее, главному герою Нику предстоит отправиться в путешествие.

Бэт уже давно забыла, что такое настоящее Рождество. Который год подряд она встречает его со своим сыном. Для мужчин в ее жизни нет места, поскольку все свободное время она работает или занимается ребенком. Но все изменится, когда Бэт встретит Ника. Его работе может позавидовать любой. Он должен унаследовать должность своего отца – настоящего Санта-Клауса. Но прежде Нику предстоит найти вторую половинку. Сможет ли Бэт соответствовать статусу жены Санты?