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Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус
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Single Santa Seeks Mrs. Claus

Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус, 2005

2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Если Деду Морозу помогает Снегурочка, то как справляется с хлопотами Санта-Клаус? Авторы фильма попытались найти ответ на этот вопрос. В их представлении, каждый Санта нуждается в надежной жене. И, чтобы найти ее, главному герою Нику предстоит отправиться в путешествие.

Бэт уже давно забыла, что такое настоящее Рождество. Который год подряд она встречает его со своим сыном. Для мужчин в ее жизни нет места, поскольку все свободное время она работает или занимается ребенком. Но все изменится, когда Бэт встретит Ника. Его работе может позавидовать любой. Он должен унаследовать должность своего отца – настоящего Санта-Клауса. Но прежде Нику предстоит найти вторую половинку. Сможет ли Бэт соответствовать статусу жены Санты?

  • Главную роль в этой ленте исполнил Стив Гуттенберг. Этот актер стал известен благодаря съемкам в нескольких частях франшизы «Полицейская академия».
  • Автором сценария является Памела Уоллес, которая получила Оскар за картину 1985-го года «Свидетель».
  • В сцене, когда Ник приходит украшать елку, на улице вечер. Когда он покидает дом, чтобы взять украшения в гараже, мы видим, что уже светло.
  • Ник рассказывает, что в Германии его зовут Крис Крингл. Однако в действительности это имя означает «дитя Христа». Если перевести сочетание слов на немецкий язык, оно будет звучать, как «der Weihnachtsmann».
  • Еще один ляп связан с эпизодом, в котором Ник разговаривает с Эрнестом. Они решают, какую коробку с конфетами и цветы купить. Коробку выбирает Эрнест. Но в результате она намного больше той, которую Ник спустя несколько минут отдает Бэт.
  • В некоторых сценах снежинки на волосах Холли то появляются, то исчезают. Когда Бэт утешает ее, в кадрах со спины виден снег. В следующем эпизоде снежинки уже исчезают.
  • Исполнители ролей Джейка и Эндрю снимались в одном и том же сериале – «Морская полиция: спецотдел».
  • Доминику Скотт Кэю на момент съемок исполнилось только 8 лет. Однако зрители решили, что он справился со своей ролью не хуже, чем взрослые актеры. К 13 годам на счету мальчика было участие в 21 ленте, а также в шести телевизионных шоу. Он не только снимался в полнометражных картинах, но и озвучивал персонажей в мультфильмах. К моменту съемок в «Одиноком Санте» юный актер уже успел принять участие в таком известном фильме, как «Особое мнение», где его партером стал Том Круз. А позже он снялся в эпизоде сериала «Доктор Хаус».
  • Юный исполнитель роли Джейка номинировался на премию молодого актера в 2005 году. Она присуждается несовершеннолетним и считается детским аналогом Оскара.
  • Томас Калабро, который исполняет роль романтического соперника Ника, получил известность благодаря съемкам в детективных сериалах и боевиках. В этом фильме он воплотил на экране образ персонажа, который отличается от привычных.
  • Продолжительность комедии меньше полутора часов. Она длится всего 85 минут.
  • Первоначально картина снималась только для телевидения. Трансляция велась на Life Time.
  • В 2005 году вышло продолжение истории. В ленте «Знакомьтесь, семья Санта-Клауса» основные актеры вернулись к ролям своих персонажей.
  • Во время съемок Стив Гуттенберг импровизировал. Он сам решил, что его персонаж должен смеяться также, как это делает Санта-Клаус. Поэтому во всех эпизодах смех Ника звучит как традиционное «хо-хо-хо».
  • Роль Эрнеста исполнил Армин Шимерман. Актер признавался, что даже после выхода фильма на экраны люди воспринимали его только как директора Снайдера. Это персонаж Шимермана из сериала «Баффи – истребительница вампиров». Также он играл в «Звездном пути», но был сильно загримирован. Поэтому многие фанаты запомнили его внешность только после выхода сериала про вампиров.

Бет Эндрюс — мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. А ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. В это время в Калифорнию приезжает Ник. Его отец — Санта-Клаус, но он выходит на пенсию, и Ник должен его заменить, а для этого ему необходимо жениться.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2004
Возраст 0+
Режиссер
Харви Фрост
В ролях
Армин Шимерман
Армин Шимерман
Доминик Скотт Кэй
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Все актеры и съемочная группа
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6 декабря 2021 18:23
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