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Good Fortune
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боевик
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Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера в мире
24 октября 2025
Дата выхода
24 октября 2025
Литва
Производство
Lionsgate, Media Capital Technologies, Oh Brudder Productions
Другие названия
Good Fortune, Jó szerencse, Õnnega koos, Quando o Céu se Engana
Режиссер
Азиз Ансари
В ролях
Киану Ривз
Сет Роген
Кеке Палмер
Сандра О
Шерри Кола
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Киану Ривз становится ангелом-хранителем Азиза Ансари в трейлере комедии Good Fortune
Не исключено, что картина выйдет в российский прокат.
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28 мая 2025 23:09
Азиз Ансари снимет комедию с Киану Ривзом и Сетом Рогеном
Для комика это уже вторая попытка дебютировать в режиссуре после замороженного фильма с Биллом Мюрреем.
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19 апреля 2023 13:50
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