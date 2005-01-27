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Зови меня Джинн

Zovi menya Dzhinn 18+
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О фильме

Жарким летним днем трое друзей покупают газировку, чтобы утолить жажду. Обычная алюминиевая банка совсем не похожа на старинную лампу из арабских сказок, но почему-то именно в ней оказывается заточен настоящий Джинн. Впрочем, волшебное существо выглядит вполне современно и стильным внешним видом может посоперничать с самыми отъявленными модниками. Джинн, как и положено, обязан исполнить три желания того, кто его освободил. Вот только друзья никак не могут решить, кто же из них открыл банку и выпустил волшебника на волю. Кроме того, каждый мечтает о множестве самых разных вещей, и выбрать всего три желания оказывается не так просто…

  • Создателем фильма выступил Илья Хотиненко - сын российского режиссера Владимира Хотиненко. 
  • “Зови меня Джинн” - третья совместная работа Ильи Хотиненко и Петра Буслова (Джинн). Ранее актер был занят в таких проектах Хотиненко, как “Новости” (1999) и “Одиссея 1989” (2003). 
  • Композитор фильма Илья Язов работал над саундтреком к таким картинам, как “Смеситель” (2002), “Одиссея 1989” (2003), “Ясновидящая” (2009) и многим другим.  
  • Александр Сериденко (Бомбей) ранее снимался в комедии Ильи Хотиненко “Лицо французской национальности” (2000).

Ты – обычный студент с вечными проблемами в любви и учебе. Но однажды тебе в руки попадет жестяная банка газировки, из нее вылетит Джинн, и ты станешь повелителем мира. Но так ли много тебе нужно для того, чтобы быть счастливым?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 27 января 2005
Дата выхода
27 января 2005 Россия КароПрокат 12+
27 января 2005 Беларусь
27 января 2005 Казахстан
27 января 2005 Украина
Сборы в мире $821 078
Производство Filtr Film, Fund for Development of Culture and Cinema
Другие названия
Zovi menya Dzhinn, Call Me Genie, Зови меня Джинн
Режиссер
Илья Хотиненко
Илья Хотиненко
В ролях
Петр Буслов
Петр Буслов
Анастасия Цветаева
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Илья Оболонков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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Зови меня Джинн

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