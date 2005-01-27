Жарким летним днем трое друзей покупают газировку, чтобы утолить жажду. Обычная алюминиевая банка совсем не похожа на старинную лампу из арабских сказок, но почему-то именно в ней оказывается заточен настоящий Джинн. Впрочем, волшебное существо выглядит вполне современно и стильным внешним видом может посоперничать с самыми отъявленными модниками. Джинн, как и положено, обязан исполнить три желания того, кто его освободил. Вот только друзья никак не могут решить, кто же из них открыл банку и выпустил волшебника на волю. Кроме того, каждый мечтает о множестве самых разных вещей, и выбрать всего три желания оказывается не так просто…