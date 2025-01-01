Толя Рыжков учится в четвертом классе. Однажды по поручению мамы мальчик отправляется в магазин, а чтобы срезать путь, перебегает дорогу в неположенном месте. Проступок Толи не укрылся от глаз милиционера. Спасаясь от стража порядка, четвероклассник прячется за железной дверцей трансформаторной будки. К его удивлению, внутри он обнаруживает странного мальчика, подсчитывающего коробки со спичками. Толя крадет у него один коробок и сбегает. А дальше начинается самое интересное - выясняется, что если человек сломает одну спичку и при этом загадает желание, оно исполнится…