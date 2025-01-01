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Тайна железной двери

Tayna zheleznoy dveri 18+
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О фильме

Толя Рыжков учится в четвертом классе. Однажды по поручению мамы мальчик отправляется в магазин, а чтобы срезать путь, перебегает дорогу в неположенном месте. Проступок Толи не укрылся от глаз милиционера. Спасаясь от стража порядка, четвероклассник прячется за железной дверцей трансформаторной будки. К его удивлению, внутри он обнаруживает странного мальчика, подсчитывающего коробки со спичками. Толя крадет у него один коробок и сбегает. А дальше начинается самое интересное - выясняется, что если человек сломает одну спичку и при этом загадает желание, оно исполнится…

  • В основу сценария легла повесть советского писателя Юрия Томина “Шел по городу волшебник”. 
  • Роль постового в картине исполнил дебютант Александр Иванов. В дальнейшем актера заметили и пригласили вести развлекательную передачу “Вокруг смеха”. 
  • Основная часть съемок проходила в Крыму, неподалеку от Симеиза. Отдельные сцены были сняты в Москве, а также на Ялтинской киностудии и Киностудии имени Горького. 
  • Помимо “Тайны железной двери”, режиссер Михаил Юзовский снял такие фильмы для детей и юношества, как “Полчаса на чудеса” (1968), “Там, на неведомых дорожках” (1982), “Маша и звери” (1995).

Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашел волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придется самостоятельно.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 декабря 1970
Дата выхода
23 августа 1971 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Tayna zheleznoy dveri, The Secret of the Iron Door, Тайна железной двери, A vasajtó titka, Das Geheimnis der eisernen Tür, Das Märchen von den Zauberhölzchen, Geleziniu duru paslaptis, Geležiniu duru paslaptis
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Олег Табаков
Олег Табаков
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Юрий Успенский
Дмитрий Юзовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Тайна железной двери

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