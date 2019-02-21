Отряд Фокстрот, 2019

Индонезийский фантастический экшен на первый взгляд может показаться чем-то необычным, но для поклонников жанра эта картина станет незабываемым зрелищем. Многие будут сравнивать ее с другим популярным боевиком производства Индонезии — «Рэйд».
Сюжет этого режиссерского дебюта Рэнди Коромписа строится вокруг группы бывших спецназовцев из Индонезии, которым придется собраться и противостоять новому врагу. Власть в стране захватила преступная группировка под названием «Пиранья», и главным героям нужно будет очистить родину от несправедливого режима, установившегося за последние 10 лет.
Бывший морской пехотинец устал от кровавого режима, от которого страдают простые люди. Он решает примкнуть к группе повстанцев и обнаруживает, что в стране есть целая тайная группировка наемных киллеров, против которых им придется бороться. Не все сразу верят в успех этого плана, но жить так, как раньше, они больше не могут. Получится ли у всего шестерых человек изменить судьбу целой страны?
— Над картиной работал знаменитый американский продюсер ливанского происхождения Марио Кассар. Он приложил руку к таким фильмам, как «Терминатор 2», «Вспомнить все», «Рэмбо» и т.д.
— Для режиссера фильм стал дебютом
— Рэнди Коромпис выступил не только в качестве режиссера, но и написал сценарий
— Все индонезийцы в картине говорят по-английски, хотя это не англоязычная страна
— На номерном знаке в Индонезии в верхней части таблички указан его срок действия. Номерной знак машины скорой помощи в конце фильма указывает, что срок его действия истекает в 2020 году, тогда как действие фильма происходит в 2031
— Это самый дорогостоящий индонезийский боевик, его бюджет составляет около 70 млн рупий
Через 10 лет после расставания группа индонезийских спецназовцев объединяется, чтобы побороть зловещую корпорацию «Пиранья», захватившую власть над страной, и восстановить справедливость.