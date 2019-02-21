Отряд Фокстрот, 2019

Индонезийский фантастический экшен на первый взгляд может показаться чем-то необычным, но для поклонников жанра эта картина станет незабываемым зрелищем. Многие будут сравнивать ее с другим популярным боевиком производства Индонезии — «Рэйд».

Сюжет этого режиссерского дебюта Рэнди Коромписа строится вокруг группы бывших спецназовцев из Индонезии, которым придется собраться и противостоять новому врагу. Власть в стране захватила преступная группировка под названием «Пиранья», и главным героям нужно будет очистить родину от несправедливого режима, установившегося за последние 10 лет.

Бывший морской пехотинец устал от кровавого режима, от которого страдают простые люди. Он решает примкнуть к группе повстанцев и обнаруживает, что в стране есть целая тайная группировка наемных киллеров, против которых им придется бороться. Не все сразу верят в успех этого плана, но жить так, как раньше, они больше не могут. Получится ли у всего шестерых человек изменить судьбу целой страны?