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Foxtrot Six

Отряд Фокстрот, 2019

2019 / Индонезия / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Индонезийский фантастический экшен на первый взгляд может показаться чем-то необычным, но для поклонников жанра эта картина станет незабываемым зрелищем. Многие будут сравнивать ее с другим популярным боевиком производства Индонезии — «Рэйд». 

Сюжет этого режиссерского дебюта Рэнди Коромписа строится вокруг группы бывших спецназовцев из Индонезии, которым придется собраться и противостоять новому врагу. Власть в стране захватила преступная группировка под названием «Пиранья», и главным героям нужно будет очистить родину от несправедливого режима, установившегося за последние 10 лет. 

Бывший морской пехотинец устал от кровавого режима, от которого страдают простые люди. Он решает примкнуть к группе повстанцев и обнаруживает, что в стране есть целая тайная группировка наемных киллеров, против которых им придется бороться. Не все сразу верят в успех этого плана, но жить так, как раньше, они больше не могут. Получится ли у всего шестерых человек изменить судьбу целой страны?

— Над картиной работал знаменитый американский продюсер ливанского происхождения Марио Кассар. Он приложил руку к таким фильмам, как «Терминатор 2», «Вспомнить все», «Рэмбо» и т.д.

— Для режиссера фильм стал дебютом

— Рэнди Коромпис выступил не только в качестве режиссера, но и написал сценарий

— Все индонезийцы в картине говорят по-английски, хотя это не англоязычная страна

— На номерном знаке в Индонезии в верхней части таблички указан его срок действия. Номерной знак машины скорой помощи в конце фильма указывает, что срок его действия истекает в 2020 году, тогда как действие фильма происходит в 2031

— Это самый дорогостоящий индонезийский боевик, его бюджет составляет около 70 млн рупий

Через 10 лет после расставания группа индонезийских спецназовцев объединяется, чтобы побороть зловещую корпорацию «Пиранья», захватившую власть над страной, и восстановить справедливость.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 21 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рэнди Коромпис
В ролях
Верди Солайман
Ока Антара
Рио Деванто
Арифин Путра
Джули Эстелль
Джули Эстелль
Все актеры и съемочная группа
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Отряд Фокстрот
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В ближайшем будущем Земля страдает от перенаселения. На фоне засухи начинается повальный голод, но Индонезия обещает спасти мир, поставляя продовольствие. И тут в стране убивают президента, а власть захватывает корпорация «Пиранья». Бывший конгрессмен, следуя за своей возлюбленной, присоединяется к Сопротивлению. Они планируют вывести новое правительство на чистую воду, но для этого им нужно проникнуть в охраняемую башню. С первых же кадров индонезийский фильм от дебютанта Рэнди…
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