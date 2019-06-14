Human Lost: Исповедь неполноценного человека, 2019

В осовремененной адаптации «Исповеди «неполноценного» человека» писателя Осаму Дадзая, автобиографичная повесть японского классика получает новую жизнь.
Хотя действие повести происходило в послевоенное время, а аниме 2020 года перемещается в относительно далекое будущее, темы самоубийства, смерти и вписывании (или невписывании) в общество их все же объединяют. «Исповедь «неполноценного» человека» уже экранизировалась: фильм «Потеря человечности» 2010 года и сериал-адаптация «Aoi Bungaku», в котором повести Осаму Дадзая были посвящены четыре первые серии.
Действие аниме разворачивается в Токио 2036 года, когда медицина достигла таких высот, что теперь люди могут быстро восстанавливаться после любых травм, болезней больше не существует, а средняя продолжительность жизни достигла 120 лет. Все это стало возможным благодаря наноустройствам и системе «S.H.E.L.L.». В таких условиях общество утратило моральные и этические нормы, и единственным законом стали жестокость и насилие. Оба Ёдзу (Мамору Мияно) – наркозависимый художник, которого мучают видения о некоем демоне. Он принимает предложение своего друга Масао Хорики (Такахиро Сакурай) принять участие в планируемой им и его бандой диверсии, однако это заканчивается трагедией, а Оба Ёдзу понимает, что он обладает особыми способностями.
Аниме было создано к 110-летию со дня рождения японского писателя Осаму Дадзая – автора романа «Исповедь «неполноценного» человека», который и стал основой для мультфильма.
Один из немногих примеров аниме, созданного в формате 3D.
Сценарист То Убуката работал над сериалом «Психопаспорт», поэтому в мультфильме прослеживаются общие с ним места.
Над одним из саундтреков к мультфильму работал всемирно известный колумбийский певец J Balvin, которого создатели пригласили поучаствовать в проекте, узнав о его любви к японской культуре.
Токио, 2036 год: невероятный прорыв в медицине обеспечил человеку победу над самой смертью... Благодаря внутренним наномашинам и системе «S.H.E.L.L.», сеть которой всё контролирует, люди не страдают никакими недугами, травмы не требуют лечения, а продолжительность жизни составляет 120 лет. Но у всего есть обратная сторона. Заполучив желанное, японская нация деформируется: наступает экономическое неравенство, этический декаданс, загрязнение окружающей среды; появляются «потерянные люди» — аутсайдеры, которые сами отключаются от сети «S.H.E.L.L.», становясь «дефектными».
Деградация и смерть. Надежда и жизнь. В непомерном ужасе человек рвёт себя на куски, воет, мечется, со слезами на глазах становится демоном. Потерянный человек... или человек, способный обрести себя?