Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Human Lost: Исповедь неполноценного человека Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Киноафиша Фильмы Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Human Lost: Ningen Shikkaku

Human Lost: Исповедь неполноценного человека, 2019

2019 / Япония
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В осовремененной адаптации «Исповеди «неполноценного» человека» писателя Осаму Дадзая, автобиографичная повесть японского классика получает новую жизнь.

Хотя действие повести происходило в послевоенное время, а аниме 2020 года перемещается в относительно далекое будущее, темы самоубийства, смерти и вписывании (или невписывании) в общество их все же объединяют. «Исповедь «неполноценного» человека» уже экранизировалась: фильм «Потеря человечности» 2010 года и сериал-адаптация «Aoi Bungaku», в котором повести Осаму Дадзая были посвящены четыре первые серии.

Действие аниме разворачивается в Токио 2036 года, когда медицина достигла таких высот, что теперь люди могут быстро восстанавливаться после любых травм, болезней больше не существует, а средняя продолжительность жизни достигла 120 лет. Все это стало возможным благодаря наноустройствам и системе «S.H.E.L.L.». В таких условиях общество утратило моральные и этические нормы, и единственным законом стали жестокость и насилие. Оба Ёдзу (Мамору Мияно) – наркозависимый художник, которого мучают видения о некоем демоне. Он принимает предложение своего друга Масао Хорики (Такахиро Сакурай) принять участие в планируемой им и его бандой диверсии, однако это заканчивается трагедией, а Оба Ёдзу понимает, что он обладает особыми способностями.

 

Аниме было создано к 110-летию со дня рождения японского писателя Осаму Дадзая – автора романа «Исповедь «неполноценного» человека», который и стал основой для мультфильма.

Один из немногих примеров аниме, созданного в формате 3D.

Сценарист То Убуката работал над сериалом «Психопаспорт», поэтому в мультфильме прослеживаются общие с ним места.

Над одним из саундтреков к мультфильму работал всемирно известный колумбийский певец J Balvin, которого создатели пригласили поучаствовать в проекте, узнав о его любви к японской культуре.

 

Токио, 2036 год: невероятный прорыв в медицине обеспечил человеку победу над самой смертью... Благодаря внутренним наномашинам и системе «S.H.E.L.L.», сеть которой всё контролирует, люди не страдают никакими недугами, травмы не требуют лечения, а продолжительность жизни составляет 120 лет. Но у всего есть обратная сторона. Заполучив желанное, японская нация деформируется: наступает экономическое неравенство, этический декаданс, загрязнение окружающей среды; появляются «потерянные люди» — аутсайдеры, которые сами отключаются от сети «S.H.E.L.L.», становясь «дефектными».
Деградация и смерть. Надежда и жизнь. В непомерном ужасе человек рвёт себя на куски, воет, мечется, со слезами на глазах становится демоном. Потерянный человек... или человек, способный обрести себя?  

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера онлайн 29 ноября 2019
Премьера в мире 14 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Фуминори Кидзаки
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Human Lost: Исповедь неполноценного человека 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Human Lost: Исповедь неполноценного человека смотреть онлайн

Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В недалеком будущем наука смогла остановить смерть. Теперь все люди могут не думать о болезнях и возможности отправиться на тот свет в первые 120 лет. Такое стало возможным благодаря системе S.H.E.L.L. — вживления в тело нанороботов, способных регенерировать органы и устранять любые дефекты. Цена столь долгой жизни оказалась высока: социальное расслоение, бедность, постоянно ухудшающаяся экология и потеря смысла жизни, превратившейся для некоторых в рутину и поиск острых ощущений. С новым…
Читать
sebas.Haiv 26 февраля 2020, 03:51
здоров броу , это стоит того . Время будет с потрачено с кайффом брат ауф хыхыхы
sanya.maxalov 29 июля 2020, 15:31
)
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши