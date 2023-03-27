1984, 2023

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Жанр:
драма
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О фильме
Экранизации одноименного романа Джорджа Оруэлла.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Диана Ринго
В ролях
Александр Обманов
Диана Ринго
Сергей Никитин
Алексей Шаранин
Владислав Кувицын
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