Рейв, 2019

Исполнители главных ролей Кристиан Ортега и Лорн Макдоанльд вместе учились в театральной школе. Именно Макдональд порекомендовал авторам проекта дать роль Ортеге.

Премьера фильма состоялась во время кинофестиваля в Глазго в 2019 году, причем «Рейв» стал финальным показом в рамках программы и был встречен продолжительными аплодисментами.

Саундтреком к фильму занимался исполнитель, выступающий под псевдонимом JD Twitch, который обрел популярность в узких кругах шотландской музыкальной тусовки как раз в 90-е годы.

Большинство актеров массовки были найдены около местных клубов. Одним из таких мест стал «The Berkley Suite» – один из самых популярных клубов Глазго.

По словам исполнителей главных ролей, Кристиана Ортеги и Лорна Макдональда, съемки сцены вечеринки быстро превратились во вполне реальную вечеринку. На протяжении четырех с половиной часов они вообще не контактировали с режиссером Брайаном Уэлшем. Лишь иногда к ним подходил его ассистент и давал указания.

Стивен Содерберг, ставший одним из исполнительных продюсеров фильма, обратился к режиссеру Брайану Уэлшу с предложением вместе поработать над каким-нибудь проектом еще в 2015 году, когда увидел эпизод «Черного зеркала», срежесированный им.

Фильм основан на одноименной пьесе Кирана Херли 2012 года.

В 1996 году, когда режиссеру Брайану Уэлшу было 15 лет, он начал ходить по клубам, и именно тогда впервые увидел и услышал JD Twitch, с которым спустя 23 года вместе работал над «Рейвом».

Некоторые части сценария были вдохновлены реальным людьми и их деятельностью. Среди них – коллектив Desert Storm Soundsystem, который находил самые необычные площадки для вечеринок, например, авиационный ангар, и арендовал их под предлогом съемок музыкального видео. После они перевозили туда народ из местных клубов и закатывали там вечеринки.

При создании фильма авторы проекта вдохновлялись «Бойцовой рыбкой» 1983 года и «Ненавистью» 1995 года.