Рейв, 2019

Рейв
«Рейв» Брайана Уэлша расскажет о том, как выживала культура рейва в Шотландии 90-х годов, когда был принят закон, запрещавший все, что было связано с электронной музыкой.
Фильм был вдохновлен одноименной пьесой Кирана Херли, принявшего участие в адаптации своей работы для большого экрана. Режиссер Брайан Уэлш широкой публике известен, в первую очередь, как режиссер эпизода «История всей твоей жизни» из 1 сезона «Черного зеркала». Особенностью полнометражных фильмов Уэлша является локальность его сюжетов: будь то посвящение андерграунду в Шотландии 90-х или история о противостоянии ирландца и англичанина в снукер, основанная на реальных событиях («Бильярдная братия»).
Джонно и Спаннер – лучшие друзья, не взирая на то, из какого разного бэкграунда вышел каждый из них. Первый послушный сын, немного застенчивый и неуклюжий, второй живет с агрессивным старшим братом и имеет сомнительную репутацию. Мать и отчим Джонно категорически против его общения со Спаннером, но если чего-то очень хочется, родительские запреты мало что значат, когда ты подросток. Дружба парней подвергается ряду испытаний, но их навсегда объединили «звуки, целиком или в значительной степени характеризующиеся последовательностью повторяющихся ритмических биений».
Исполнители главных ролей Кристиан Ортега и Лорн Макдоанльд вместе учились в театральной школе. Именно Макдональд порекомендовал авторам проекта дать роль Ортеге.
Премьера фильма состоялась во время кинофестиваля в Глазго в 2019 году, причем «Рейв» стал финальным показом в рамках программы и был встречен продолжительными аплодисментами.
Саундтреком к фильму занимался исполнитель, выступающий под псевдонимом JD Twitch, который обрел популярность в узких кругах шотландской музыкальной тусовки как раз в 90-е годы.
Большинство актеров массовки были найдены около местных клубов. Одним из таких мест стал «The Berkley Suite» – один из самых популярных клубов Глазго.
По словам исполнителей главных ролей, Кристиана Ортеги и Лорна Макдональда, съемки сцены вечеринки быстро превратились во вполне реальную вечеринку. На протяжении четырех с половиной часов они вообще не контактировали с режиссером Брайаном Уэлшем. Лишь иногда к ним подходил его ассистент и давал указания.
Стивен Содерберг, ставший одним из исполнительных продюсеров фильма, обратился к режиссеру Брайану Уэлшу с предложением вместе поработать над каким-нибудь проектом еще в 2015 году, когда увидел эпизод «Черного зеркала», срежесированный им.
Фильм основан на одноименной пьесе Кирана Херли 2012 года.
В 1996 году, когда режиссеру Брайану Уэлшу было 15 лет, он начал ходить по клубам, и именно тогда впервые увидел и услышал JD Twitch, с которым спустя 23 года вместе работал над «Рейвом».
Некоторые части сценария были вдохновлены реальным людьми и их деятельностью. Среди них – коллектив Desert Storm Soundsystem, который находил самые необычные площадки для вечеринок, например, авиационный ангар, и арендовал их под предлогом съемок музыкального видео. После они перевозили туда народ из местных клубов и закатывали там вечеринки.
При создании фильма авторы проекта вдохновлялись «Бойцовой рыбкой» 1983 года и «Ненавистью» 1995 года.
Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого — анархия и ритмичный бит.