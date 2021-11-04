Финч, 2021

«BIOS» — научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника, прежде работавшего на съемочных площадках «Игры престолов», «Доктора Хауса» и «Видоизмененного углерода». На сей раз автор самых мрачных эпизодов культовых сериалов представляет на суд публики свою первую за десять лет полнометражную работу. Главную роль исполнил двукратный лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс («Зеленая миля», «Поймай меня, если сможешь»). Он сыграл одинокого изобретателя Финча из постапокалиптической Америки недалекого будущего.

Таинственный вирус привел к гибели всех живых организмов. По непонятной причине одному-единственному человеку и его маленькому щенку удалось избежать смерти. Они становятся неразлучными друзьями, которые все время проводят вместе. Финч заботится о питомце, как о родном сыне. И когда стареющий ученый осознает, что жить ему осталось недолго, то начинает подыскивать псу нового хозяина. Изобретатель решает создать андроида, ничем не отличающегося от живого человека. Используя весь багаж знаний, а также доступные в условиях конца света запчасти, Финч доводит амбициозный проект до ума.

На свет появляется высокотехнологичный робот Джефф, способный жить и передвигаться без посторонней помощи. Этого последнему человеку на Земле недостаточно. Финч одержим идеей наделить бездушную железяку чувствами и эмоциями. Вот только времени на это у мужчины практически не остается. Ситуация усугубляется, когда на пути героя и его пса возникает загадочная Уивер. Выясняется, что кроме них выжить после катастрофы удалось и другим людям.