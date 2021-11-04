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Finch

Финч, 2021

2021 / США / Великобритания
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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«BIOS» — научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника, прежде работавшего на съемочных площадках «Игры престолов», «Доктора Хауса» и «Видоизмененного углерода». На сей раз автор самых мрачных эпизодов культовых сериалов представляет на суд публики свою первую за десять лет полнометражную работу. Главную роль исполнил двукратный лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс («Зеленая миля», «Поймай меня, если сможешь»). Он сыграл одинокого изобретателя Финча из постапокалиптической Америки недалекого будущего.

Таинственный вирус привел к гибели всех живых организмов. По непонятной причине одному-единственному человеку и его маленькому щенку удалось избежать смерти. Они становятся неразлучными друзьями, которые все время проводят вместе. Финч заботится о питомце, как о родном сыне. И когда стареющий ученый осознает, что жить ему осталось недолго, то начинает подыскивать псу нового хозяина. Изобретатель решает создать андроида, ничем не отличающегося от живого человека. Используя весь багаж знаний, а также доступные в условиях конца света запчасти, Финч доводит амбициозный проект до ума.

На свет появляется высокотехнологичный робот Джефф, способный жить и передвигаться без посторонней помощи. Этого последнему человеку на Земле недостаточно. Финч одержим идеей наделить бездушную железяку чувствами и эмоциями. Вот только времени на это у мужчины практически не остается. Ситуация усугубляется, когда на пути героя и его пса возникает загадочная Уивер. Выясняется, что кроме них выжить после катастрофы удалось и другим людям.

 

Оригинальный сценарий написан дебютантом Крэйгом Люком в соавторстве с продюсером Айвором Пауэллом. Последний до этого работал с режиссером Ридли Скоттом над фильмами «Чужой» и «Бегущий по лезвию».

Продюсерский проект Роберта Земекиса («Назад в Будущее», «Ведьмы») о взаимоотношениях ученого и его собаки в постапокалиптическом сеттинге был анонсирован в 2017 году. Главную роль получил Том Хэнкс, но затем фильм длительное время находился в подвешенном состоянии. Лишь спустя двенадцать месяцев права были приобретены компанией Amblin Entertainment, а дистрибьюцией занялась голливудская студия Universal Pictures. Следующими к камерной научно-фантастической драме присоединились Скит Ульрих («Крик») и Самира Уайли («Рассказ служанки»).

Съемки стартовали в 2019 году на территории города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Также в качестве локаций использовались административный центр Санта-Фе, скала Шипрок, поселок Лос-Лунас и вулканический остров Сокорро.

Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Сделано в Америке») исполнил роль андроида Джеффа при помощи метода «захвата движения».

Изначально планировалось выпустить картину в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 студия перенесла релиз на полгода вперед.

Первый художественный фильм Мигеля Сапочника со времен фантастической антиутопии «Потрошители» 2009 года выпуска. Предыдущая работа стала для режиссера дебютной на большом экране.

Режиссер Мигель Сапочник и сценарист Айвор Пауэлл уже работали вместе над малобюджетной короткометражкой «Мечтатель» (2010).

Постапокалипсис. Инженер-робототехник Финч переживает, что никто не сможет позаботиться о его собаке после смерти. Он строит робота и отправляется в путешествие, обучая своего нового компаньона жизни, любви, дружбе и дает ему понять, что значит быть человеком.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 4 ноября 2021
Премьера в мире 4 ноября 2021
Возраст 12+
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Мигель Сапочник
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Финч 2 постера
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Наша рецензия
Инженер-робототехник Финч (Том Хэнкс) прогуливается в тяжелом самодельном скафандре по пустынному городскому пространству. Он беззаботно напевает песенку, пока робот, словно являющийся одним из первых прототипов Boston Dynamics, послушно следует за «хозяином», подбирая жизненно важные предметы. Это Земля, пережившая конец света: озонового слоя больше нет, так что солнечный свет в прямом смысле губителен для всего живого. Оставшиеся немногочисленные люди (в кадре зрители их толком и…
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artur.valeev.15.08 13 ноября 2021, 20:35
Шикарный фильм!!! Лучший который видел в этом году!
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16 голосов
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