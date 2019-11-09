Шкатулка дьявола, 2020

Клоун-убийца в одночасье меняет жизнь провинциального британского городка.

Режиссер Лоурен Фаулер не изменяет своему стилю и продолжает снимать фильмы в жанре хоррора. Он расширил вселенную своего первого полнометражного проекта «Проклятие: Кукла ведьмы» и вновь обратил внимание на смертельно опасные игрушки, таящие в себе вековое зло. Фаулер лично написал сценарий, занимался монтажом и стал одним из продюсеров фильма.

В жуткого клоуна в картине «Шкатулка дьявола» перевоплотился Робер Нэйри («Звездные войны: Пробуждение силы», сериалы «Страшные сказки» и «Корона»), а главного протагониста сыграл Итан Тейлор («Проклятие: Кукла ведьмы»).

По сюжету молодой американский историк по имени Кейси (Итан Тейлор) сбегает от личных проблем в Великобританию. Он устраивается куратором в музей в одном из захолустных городков. В первый же рабочий день Кейси удовлетворяет свой профессиональный интерес и находит раритетную вещицу — старую шкатулку с выпрыгивающим из нее клоуном. Детская игрушка «Джек в коробке» на самом деле оказывается логовом для темной сущности (Робер Нэйри).

Уже на следующий день в городе начинают пропадать люди, и Кейси быстро понимает, что это дело рук зловещего клоуна. Историк, недолго думая, встает на защиту ни в чем не повинных жителей, чувствуя вину за то, что выпустил демона из шкатулки.