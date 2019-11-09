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Шкатулка дьявола Шкатулка дьявола
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The Jack in the Box

Шкатулка дьявола, 2020

2020 / Великобритания
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Клоун-убийца в одночасье меняет жизнь провинциального британского городка.
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Клоун-убийца в одночасье меняет жизнь провинциального британского городка.

Режиссер Лоурен Фаулер не изменяет своему стилю и продолжает снимать фильмы в жанре хоррора. Он расширил вселенную своего первого полнометражного проекта «Проклятие: Кукла ведьмы» и вновь обратил внимание на смертельно опасные игрушки, таящие в себе вековое зло. Фаулер лично написал сценарий, занимался монтажом и стал одним из продюсеров фильма.

В жуткого клоуна в картине «Шкатулка дьявола» перевоплотился Робер Нэйри («Звездные войны: Пробуждение силы», сериалы «Страшные сказки» и «Корона»), а главного протагониста сыграл Итан Тейлор («Проклятие: Кукла ведьмы»).

По сюжету молодой американский историк по имени Кейси (Итан Тейлор) сбегает от личных проблем в Великобританию. Он устраивается куратором в музей в одном из захолустных городков. В первый же рабочий день Кейси удовлетворяет свой профессиональный интерес и находит раритетную вещицу — старую шкатулку с выпрыгивающим из нее клоуном. Детская игрушка «Джек в коробке» на самом деле оказывается логовом для темной сущности (Робер Нэйри).

Уже на следующий день в городе начинают пропадать люди, и Кейси быстро понимает, что это дело рук зловещего клоуна. Историк, недолго думая, встает на защиту ни в чем не повинных жителей, чувствуя вину за то, что выпустил демона из шкатулки.

 

«Шкатулка дьявола» — второй полнометражный фильм режиссера Лоурена Фаулера.

Актер Итан Тейлор, сыгравший историка Кейси, снялся в дебютной ленте Лоурена Фаулера «Проклятие: Кукла ведьмы».

Хорроры про клоунов всегда пользуются большой популярностью у киноманов. Самым известным клоуном-антигероем является Пеннивайз из экранизации романа Стивена Кинга «Оно».

Патологическая боязнь клоунов называется коулрофобия.

Игрушка «Джек в коробке» очень популярна у американских и европейских детей. Она представляет собой ящик с ручкой, при вращении которой играет музыка и в самый неожиданный момент из коробки выскакивает клоун.

По-французски «Джек в коробке» переводится как diable en boîte — «дьявол в коробке».

Съемки фильма «Шкатулка дьявола» проходили в английском графстве Нортгемптоншир.

Сцены в музее, в котором работал Кейси, снимали в действующем старинном музее в Абингтон-Парке. Особняк принадлежал внучке Уильяма Шекспира, а в XIX веке был переоборудован в психиатрическую больницу. В XX веке здание отреставрировали, в нем открылся исторический музей.

Премьера «Шкатулки дьявола» состоялась в 2019 году на фестивале British Horror Film Festival. Картина удостоилась главного приза.

Слоган фильма: «Что бы ни случилось, не открывай её».

Молодой историк переезжает из Америки в британскую глубинку. Устроившись работать куратором музея, он находит и открывает старинную шкатулку, в которой скрывается древнее зло.

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 августа 2021
Премьера в мире 9 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лоуренс Фаулер
Лоуренс Фаулер
В ролях
Филип Риду
Филип Риду
Роберт Нэйрн
Роберт Нэйрн
Люси-Джейн Куинлэн
Люси-Джейн Куинлэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шкатулка дьявола 4 постера
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Шкатулка дьявола
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Бредя по полю с металлоискателем, англичанин находит «Джека в коробочке» — большую музыкальную шкатулку, из которой выпрыгивает кукла клоуна. Вот только оказывается, что в жутковатой игрушке притаилось настоящее зло. Спустя 12 лет в Британию прибывает Кейси Рейнольдс и устраивается работать смотрителем в музее. Разбирая экспонаты в подсобке, он находит ту самую шкатулку и выпускает монстра на свободу. Теперь чудовище не успокоится, пока не насытится на годы вперёд. Злых…
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