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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2022

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
801
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
209
Аватар 4 17 декабря 2026
189
После. Долго и счастливо 25 августа 2022
176
Аватар 3 19 декабря 2024
157
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.1
Вышка
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
9.0
1+1
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