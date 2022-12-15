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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1997

Рейтинг фильмов в жанре драма 1997 года

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Титаник
2 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
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Титаник 3D
3 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
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Достучаться до небес
4 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Адвокат дьявола
5 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Анастасия
6 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.3
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Принцесса Мононоке
7 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Лолита
8 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
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Шоссе в никуда
9 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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