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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2006

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Апокалипсис
3 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Кровавый алмаз
4 Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.9
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Казино Рояль
5 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Иллюзионист
6 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Миссия: Невыполнима 3
7 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Дежа вю
8 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Эрагон
9 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Сезон охоты
10 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Дитя человеческое
11 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Волкодав
12 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
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