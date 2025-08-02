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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1954

Рейтинг фильмов 1954 года

Шведская спичка 8.1
1 Шведская спичка
комедия 1954, СССР
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Золотая антилопа 8.0
2 Золотая антилопа
анимация 1954, СССР
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Царевна-лягушка 7.8
3 Царевна-лягушка
короткометражный, анимация 1954, СССР
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Верные друзья 7.7
4 Верные друзья
комедия, мелодрама 1954, СССР
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Сабрина 7.7
5 Сабрина
комедия, мелодрама 1954, США
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Билеты
Стрела улетает в сказку 7.7
6 Стрела улетает в сказку
анимация, детский, короткометражный 1954, СССР
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Оранжевое горлышко 7.6
7 Оранжевое горлышко
анимация 1954, СССР
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Граф Монте-Кристо 7.6
8 Граф Монте-Кристо
драма, мелодрама, приключения 1954, Франция / Италия
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Большая семья 7.5
9 Большая семья
драма 1954, СССР
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Укротительница тигров 7.4
10 Укротительница тигров
комедия, мелодрама 1954, СССР
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Билеты
Французский канкан 7.1
11 Французский канкан
мюзикл, комедия, мелодрама 1954, Франция / Италия
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