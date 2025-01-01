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Киноафиша Фильмы Шведская спичка

Шведская спичка

Shvedskaya spichka 18+
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Причины посмотреть

- по рассказу А.П.Чехова.
Страна СССР
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 10 августа 1954
Дата выхода
10 августа 1954 Россия
10 августа 1954 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Shvedskaya spichka, Шведская спичка, Cerilla sueca, Chibritul suedez, Den svenska tändstickan, Se alkoi tulitikusta, Svéd gyufa, Szwedzka zapałka, The Safety Match
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Владимир Колчин
Марина Кузнецова
Михаил Названов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 22 голоса
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  194 В жанре «комедия»  39 В фильмах СССР  19
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