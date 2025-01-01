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Шведская спичка
Шведская спичка
Shvedskaya spichka
18+
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комедия
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Причины посмотреть
- по рассказу А.П.Чехова.
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Страна
СССР
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
1954
Премьера в мире
10 августа 1954
Дата выхода
10 августа 1954
Россия
10 августа 1954
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Shvedskaya spichka, Шведская спичка, Cerilla sueca, Chibritul suedez, Den svenska tändstickan, Se alkoi tulitikusta, Svéd gyufa, Szwedzka zapałka, The Safety Match
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Алексей Грибов
Николай Гриценко
Владимир Колчин
Марина Кузнецова
Михаил Названов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
8.1
Оцените
22
голоса
7.5
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
194
В жанре «комедия»
39
В фильмах СССР
19
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