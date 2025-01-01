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Укротительница тигров

Ukrotitelnitsa tigrov 18+
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О фильме

От своих родителей-артистов Лена Воронцова унаследовала любовь к цирку. Больше всего на свете девушка хочет стать укротительницей, но пока все, что ей разрешено, – это ухаживать за животными. Вскоре Лене выпадает шанс выйти на арену в качестве ассистентки Федора Ермолаева, мотогонщика, выступающего в цирке с эффектным номером. Работая вместе, молодые люди постепенно влюбляются друг в друга. Неожиданно Лене поступает предложение стать укротительницей тигров. Что выберет героиня – работу своей мечты или гастроли вместе с любимым человеком?

  • Роль Лены Воронцовой стала дебютом Людмилы Касаткиной. 
  • Тигры, которые появляются в кадре, – «воспитанники» известного советского дрессировщика Бориса Эдера. Сам он снялся в фильме в роли Антона Телегина.
  • Во время съемок сцены, где тигр проникает в кабинет директора цирка, телефонную трубку намазали сырым мясом – чтобы привлечь внимание хищника и победить его взять трубку в зубы.
  • В сценах, где Лена Воронцова работает с тиграми на арене, Касаткину на общих планах поменяла Маргарита Назарова. 
  • Изначально предполагалось, что Людмила Касаткина вообще не будет контактировать с хищниками. Но для съемок крупным планом молодая актриса все-таки вошла в клетку с тиграми.

Своей беззаветной влюбленностью в цирковое искусство Леночка Воронцова смогла «заразить» спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский номер «мотогонки под куполом цирка». Федор Ермолаев полюбил Леночку. Она, готова ответить ему взаимностью, но в последний момент отказывается от интересных гастролей, потому что руководство предложило ей стать дрессировщицей любимых тигров.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 6 июня 1954
Дата выхода
6 июня 1954 Россия 0+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Ukrotitelnitsa tigrov, De tijgertemster, A tigrisszelídítőnő, Die Tigerbändigerin, I thiriodamastria, Îmblânzitoarea de tigri, La domadora de tigres, La dompteuse de tigres, Pogromczyni tygrysów, The Tigers Tamer, Tiger Girl, Tiigrite taltsutaja, Tiikerityttö, Ukrotiteljica tigrova, Укротительница тигров
Режиссер
Александр Ивановский
Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
В ролях
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Леонид Быков
Леонид Быков
Павел Суханов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 21 голос
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1104 В жанре «комедия»  228 В жанре «мелодрама»  155 В фильмах СССР  161
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Укротительница тигров

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