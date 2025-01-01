От своих родителей-артистов Лена Воронцова унаследовала любовь к цирку. Больше всего на свете девушка хочет стать укротительницей, но пока все, что ей разрешено, – это ухаживать за животными. Вскоре Лене выпадает шанс выйти на арену в качестве ассистентки Федора Ермолаева, мотогонщика, выступающего в цирке с эффектным номером. Работая вместе, молодые люди постепенно влюбляются друг в друга. Неожиданно Лене поступает предложение стать укротительницей тигров. Что выберет героиня – работу своей мечты или гастроли вместе с любимым человеком?
Своей беззаветной влюбленностью в цирковое искусство Леночка Воронцова смогла «заразить» спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский номер «мотогонки под куполом цирка». Федор Ермолаев полюбил Леночку. Она, готова ответить ему взаимностью, но в последний момент отказывается от интересных гастролей, потому что руководство предложило ей стать дрессировщицей любимых тигров.
|6 июня 1954
|Россия
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