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Верные друзья Верные друзья
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Верные друзья, 1954

1954 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища: Сашка-«кошачий парень», Борька — «чижик» и Васька — «индюк». Прошли годы. Чижик стал известным московским хирургом Чижовым, Сашка — профессором-животноводом Лапиным, Васька — академиком архитектуры Нестратовым, работающим на строительстве первых высоток столицы. Вспомнив данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в плавание по реке на бревенчатом плоту. Для Лапина путешествие оказывается особенно счастливым: он встречает давно любимую и любящую его женщину.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 20 апреля 1954
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
В ролях
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Борис Чирков
Борис Чирков
Александр Борисов
Александр Борисов
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Лилия Гриценко
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Верные друзья
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Кадры из фильма Все кадры
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