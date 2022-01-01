Верные друзья, 1954

Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища: Сашка-«кошачий парень», Борька — «чижик» и Васька — «индюк». Прошли годы. Чижик стал известным московским хирургом Чижовым, Сашка — профессором-животноводом Лапиным, Васька — академиком архитектуры Нестратовым, работающим на строительстве первых высоток столицы. Вспомнив данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в плавание по реке на бревенчатом плоту. Для Лапина путешествие оказывается особенно счастливым: он встречает давно любимую и любящую его женщину.