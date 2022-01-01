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Оранжевое горлышко Оранжевое горлышко
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Оранжевое горлышко, 1954

1954 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Действие мультфильма разворачивается весной, в ту пору, когда куропатки строят себе гнезда и выводят потомство. Две семьи куропаток – Бровкины и Подковкины – спорят, кому из них достанется прекрасное местечко на костяничном лугу. После того как все ссоры улеглись, герои принялись заботиться о птенцах. Известно, что осенью вся женская половина куропаток будет соревноваться за звание «Почетной курочки». Его получит та, кто приведет в стаю больше всего детей. Но тут происходит несчастье: на гнездо Бровкина напал сокол и оставил птенцов сиротами…

  • Мультфильм основан на одноименной сказке известного советского писателя Виталия Бианки. 
  • Режиссерами анимационного фильма выступили корифеи советской мультипликации – Александра Снежко-Блоцкая и Владимир Полковников. В дальнейшем они вместе создали еще два мультфильма – «Заколдованный мальчик» (1955) и «Лапландские сказки» (1990). 
  • Персонажей мультфильма озвучивали такие известные артисты, как Георгий Вицин, Юрий Медведев, Мария Бабанова и другие. В 2001 году «Оранжевое горлышко» отреставрировали и полностью переозвучили, однако новая версия не пользовалась успехом у зрителей. 
  • В 1954 году в издательстве «Искусство» вышел сценарий «Оранжевого горлышка», созданный Николаем Эрдманом. В качестве иллюстраций были использованы кадры из мультфильма.

Молоденькая куропатка Оранжевое Горлышко вместе с избранником сердца — петушком Подковкиным усыновляют двенадцать птенчиков, оставшихся сиротами после того, как злая Ястребиха унесла их отца и мать.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1954
Премьера в России 22 марта 1954
Премьера в мире 22 марта 1954
Возраст 6+
Режиссер
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Валентина Телегина
Ирина Гошева
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Оранжевое горлышко 1 постер
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Оранжевое горлышко
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Кадры из мультфильма Все кадры
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