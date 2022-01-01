Оранжевое горлышко, 1954

Действие мультфильма разворачивается весной, в ту пору, когда куропатки строят себе гнезда и выводят потомство. Две семьи куропаток – Бровкины и Подковкины – спорят, кому из них достанется прекрасное местечко на костяничном лугу. После того как все ссоры улеглись, герои принялись заботиться о птенцах. Известно, что осенью вся женская половина куропаток будет соревноваться за звание «Почетной курочки». Его получит та, кто приведет в стаю больше всего детей. Но тут происходит несчастье: на гнездо Бровкина напал сокол и оставил птенцов сиротами…