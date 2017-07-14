Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает мультик «Тролли» на русском?

Кто озвучивает мультик «Тролли» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Тролли», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Анна Кендрик (Anna Kendrick), принцесса Розочка - Виктория Дайнеко

Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake), Цветан - Дима Билан

Зои Дешанель (Zooey Deschanel), Тихоня - Анна Киселёва

Кристофер Минц-Плассе (Christopher Mintz-Plasse), король Хрящ - Роман Сарнацкий

Расселл Брэнд (Russell Brand), Ручеек - Михаил Тихонов

Гвен Стефани (Gwen Stefani), диджей Звуки - Анастасия Слепченко

Джон Клиз (John Cleese), король Хрящ-старший - Алексей Войтюк

Джеймс Корден (James Corden), Здоровяк - Антон Эльдаров

Джеффри Тэмбор (Jeffrey Tambor), Розовый король - Владимир Левашёв

Рон Фанчес (Ron Funches), Купер - Алексей Черных

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур анимация, детский
2020, США
6.0
Тролли
Тролли семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
