Кто озвучивает мультик «Тролли» на русском?

Героев мультфильма «Тролли», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Анна Кендрик (Anna Kendrick), принцесса Розочка - Виктория Дайнеко
Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake), Цветан - Дима Билан
Зои Дешанель (Zooey Deschanel), Тихоня - Анна Киселёва
Кристофер Минц-Плассе (Christopher Mintz-Plasse), король Хрящ - Роман Сарнацкий
Расселл Брэнд (Russell Brand), Ручеек - Михаил Тихонов
Гвен Стефани (Gwen Stefani), диджей Звуки - Анастасия Слепченко
Джон Клиз (John Cleese), король Хрящ-старший - Алексей Войтюк
Джеймс Корден (James Corden), Здоровяк - Антон Эльдаров
Джеффри Тэмбор (Jeffrey Tambor), Розовый король - Владимир Левашёв
Рон Фанчес (Ron Funches), Купер - Алексей Черных
Авторизация по e-mail