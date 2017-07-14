Меню
Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Angry Birds в кино», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Ред - Джейсон Судейкис - Александр Цекало

Чак - Джош Гад - Тимур Родригез

Бомб - Дэнни Макбрайд - Семён Слепаков

Матильда - Майя Рудольф - Елена Шульман

Леонард - Билл Хейдер - Сергей Бурунов

Могучий Орёл - Питер Динклэйдж - Александр Ревва

Стелла - Кейт Маккиннон - Алёна Фалалеева

Росс - Тони Хейл - Дмитрий «Сыендук» Карпов

Судья Клюволап - Киган-Майкл Кей - Никита Прозоровский

Эрл - Блэйк Шелтон

Теренс - Шон Пенн

Усатый барон - Фергал Рейли

Эдвард - Хэннибал Бёресс - Денис Некрасов

Ева - Кейт Маккиннон - Наталия Колодяжная

Инструктор йоги - Джиллиан Белл - Вики (Бригада У)

Хелен - Джиллиан Белл - Виктория Казанцева

Ширли - Кристела Алонсо - Ирина Маликова

Моника (птица-регулировщица) - Даниэль Брукс - Анастасия Лапина

Оливия - Даниэль Брукс

Грег - Кевин Бигли

Ранняя пташка - Ромео Сантос - Илья Колесников (Бригада У)

Хэл - Энтони Падилла - Григорий Перель

Бабблз - Ян Хикокс - Константин Карасик

Брэд - Джош Роберт Томпсон

Деин-саксофонист - Джош Роберт Томпсон

Таини - Айк Баринхолц

Уиллоу - Charli XCX

Филлип - Билли Айкнер

Свин-повар - Билли Айкнер

Воспитатель - Джеффри Аренд - Аркадий Джем (Бригада У)

Тимоти - Ева Акрес

София - Алекс Борштейн

Пегги - Алекс Борштейн

Монти - Фред Татаскьор

Птица-мим - Тони Хейл - Рудольф Панков

Кир - Тони Хейл

Бобби - Макс Чарльз

Фотосвин - Титус Берджесс

Птенцы - Джейдж Петтиджон, Грант Палмер, Брианна Гентилейлла, Сэмюэль Фарачи и др. - Марк Попов, Станислава Кудякова, Георгий Клопов и др.

Ред в детстве - Эйдан Макгроу и Калан Холли - Даниил Тикунов

Синяя троица - Пирс Ганьон, Ной Шнапп и Оуэн Уилдер Ваккаро

Джонни - Джош Кохэн

Клэитон-официант - Клей Кейтис

Арианна - Малена Брюэр

Теги: озвучка и дубляж
