Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?

Дубляж персонажей в серии фильмов о Гарри Поттере стал неотъемлемой частью восприятия саги для российских зрителей. Каждый персонаж, будь то главный герой или второстепенные роли, получил свой уникальный «русский голос».
Кто озвучивал основных героев:
Гарри Поттер — Алексей Елистратов, Николай Быстров: В первом фильме «Гарри Поттер и философский камень» Гарри озвучил Алексей Елистратов, в последующих частях — Николай Быстров. Алексей Елистратов был известен как солист группы Revoльvers, а Николай Быстров работал в театре, кино и дубляже.
Рон Уизли — Ольга Сирина, Алексей Костричкин: В первых трех фильмах Рона озвучивала Ольга Сирина. Позже, с изменением голоса актера Руперта Гринта, роль Рона продолжил Алексей Костричкин.
Гермиона Грейнджер — Лина Иванова: озвучивала Гермиону во всех фильмах саги, несмотря на то, что не читала книги до начала работы.
Невилл Долгопупс — Алексей Костричкин, Степан Балабанов, Иван Жарков: Невилла в первых трех фильмах озвучивал Алексей Костричкин. В последующих частях его заменил Степан Балабанов, а в финальном фильме его озвучил Иван Жарков.
Драко Малфой — Николай Быстров, Александр Скрывля, Велемир Русаков: в первом фильме — Николай Быстров, в следующих — Александр Скрывля, а в последних частях — Велемир Русаков.
Альбус Дамблдор — Всеволод Абдулов, Василий Бочкарев, Андрей Ярославцев: В первом фильме Альбуса Дамблдора озвучил Всеволод Абдулов, в последующих — Василий Бочкарев и Андрей Ярославцев.
Волан-де-Морт — Сергей Печенкин, Всеволод Кузнецов, Денис Виленкин, Алексей Костричкин: Волан-де-Морт в разных фильмах озвучивали четыре актера: Сергей Печенкин, Всеволод Кузнецов, Денис Виленкин (11 лет) и Алексей Костричкин (16 лет).
Рубеус Хагрид — Рогволд Суховерко и Дальвин Щербаков. В первых трех фильмах Хагрида дублировал заслуженный артист России Рогволд Суховерко, но начиная с четвертого фильма Поттерианы дублировал другой актер – Дальвин Щербаков
Кто озвучивал второстепенных персонажей:
Перси Уизли — озвучен Олегом Вирозубом.
Фред Уизли — Михаил Тихонов озвучивал Фреда Уизли, а также его брата Джорджа.
Джордж Уизли — озвучен Михаилом Тихоновым, который также озвучил Фреда.
Ли Джордан — озвучен Ириной Савиной.
Минерва Макгонагалл — озвучивала Людмила Ильина.
Колин Криви — озвучивала Татьяна Весёлкина.
Квиринус Квиррелл — озвучил Андрей Бархударов.
Почти Безголовый Ник — озвучил Олег Куценко.
Симус Финниган — озвучен Александром Комлевым.
Оливер Вуд — озвучил Денис Беспалый.
Аргус Филч — озвучил Вячеслав Баранов.
Северус Снегг — озвучил Алексей Рязанцев.
Роланда Трюк — озвучила Ирина Гришина.
Филиус Флитвик — озвучил Алексей Колган.
Флёр Делакур — озвучена Татьяной Шитовой.
Петунья Дурсль — звучила Ольга Зубкова.
Дадли Дурсль — был озвучен Михаилом Тихоновым и Дмитрием Филимоновым.
Вернон Дурсль — озвучил Алексей Колган.
Мистер Олливандер — озвучил Вадим Андреев.
Молли Уизли — озвучивали Людмила Ильина и Марина Дюжева.
Авторизация по e-mail