Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?

Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Дубляж персонажей в серии фильмов о Гарри Поттере стал неотъемлемой частью восприятия саги для российских зрителей. Каждый персонаж, будь то главный герой или второстепенные роли, получил свой уникальный «русский голос».

Кто озвучивал основных героев:

  1. Гарри Поттер — Алексей Елистратов, Николай Быстров: В первом фильме «Гарри Поттер и философский камень» Гарри озвучил Алексей Елистратов, в последующих частях — Николай Быстров. Алексей Елистратов был известен как солист группы Revoльvers, а Николай Быстров работал в театре, кино и дубляже.
  2. Рон Уизли — Ольга Сирина, Алексей Костричкин: В первых трех фильмах Рона озвучивала Ольга Сирина. Позже, с изменением голоса актера Руперта Гринта, роль Рона продолжил Алексей Костричкин.
  3. Гермиона Грейнджер — Лина Иванова: озвучивала Гермиону во всех фильмах саги, несмотря на то, что не читала книги до начала работы.
  4. Невилл Долгопупс — Алексей Костричкин, Степан Балабанов, Иван Жарков: Невилла в первых трех фильмах озвучивал Алексей Костричкин. В последующих частях его заменил Степан Балабанов, а в финальном фильме его озвучил Иван Жарков.
  5. Драко Малфой — Николай Быстров, Александр Скрывля, Велемир Русаков: в первом фильме — Николай Быстров, в следующих — Александр Скрывля, а в последних частях — Велемир Русаков.
  6. Римус Люпин — Всеволод Кузнецов: Люпина озвучил Всеволод Кузнецов.
  7. Альбус Дамблдор — Всеволод Абдулов, Василий Бочкарев, Андрей Ярославцев: В первом фильме Альбуса Дамблдора озвучил Всеволод Абдулов, в последующих — Василий Бочкарев и Андрей Ярославцев.
  8. Волан-де-Морт — Сергей Печенкин, Всеволод Кузнецов, Денис Виленкин, Алексей Костричкин: Волан-де-Морт в разных фильмах озвучивали четыре актера: Сергей Печенкин, Всеволод Кузнецов, Денис Виленкин (11 лет) и Алексей Костричкин (16 лет).
  9. Рубеус Хагрид — Рогволд Суховерко и Дальвин Щербаков. В первых трех фильмах Хагрида дублировал заслуженный артист России Рогволд Суховерко, но начиная с четвертого фильма Поттерианы дублировал другой актер – Дальвин Щербаков

Кто озвучивал второстепенных персонажей:

  1. Перси Уизли — озвучен Олегом Вирозубом.
  2. Фред Уизли — Михаил Тихонов озвучивал Фреда Уизли, а также его брата Джорджа.
  3. Джордж Уизли — озвучен Михаилом Тихоновым, который также озвучил Фреда.
  4. Ли Джордан — озвучен Ириной Савиной.
  5. Минерва Макгонагалл — озвучивала Людмила Ильина.
  6. Колин Криви — озвучивала Татьяна Весёлкина.
  7. Квиринус Квиррелл — озвучил Андрей Бархударов.
  8. Почти Безголовый Ник — озвучил Олег Куценко.
  9. Симус Финниган — озвучен Александром Комлевым.
  10. Оливер Вуд — озвучил Денис Беспалый.
  11. Аргус Филч — озвучил Вячеслав Баранов.
  12. Северус Снегг — озвучил Алексей Рязанцев.
  13. Роланда Трюк — озвучила Ирина Гришина.
  14. Филиус Флитвик — озвучил Алексей Колган.
  15. Флёр Делакур — озвучена Татьяной Шитовой.
  16. Петунья Дурсль — звучила Ольга Зубкова.
  17. Дадли Дурсль — был озвучен Михаилом Тихоновым и Дмитрием Филимоновым.
  18. Вернон Дурсль — озвучил Алексей Колган.
  19. Мистер Олливандер — озвучил Вадим Андреев.
  20. Молли Уизли — озвучивали Людмила Ильина и Марина Дюжева.
  21. Артур Уизли — озвучил Рудольф Панков.
  22. Полная Дама — озвучивала Людмила Ильина.
  23. Сириус Блэк — озвучил Борис Токарев.
  24. Питер Петтигрю — озвучил Алексей Колган.

 

