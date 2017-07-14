Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском?

Героев фильма «Энгри бердз в кино», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Ред - Джейсон Судейкис - Александр Цекало
Чак - Джош Гад - Тимур Родригез
Бомб - Дэнни Макбрайд - Семён Слепаков
Матильда - Майя Рудольф - Елена Шульман
Леонард - Билл Хейдер - Сергей Бурунов
Могучий Орёл - Питер Динклэйдж - Александр Ревва
Стелла - Кейт Маккиннон - Алёна Фалалеева
Росс - Тони Хейл - Дмитрий «Сыендук» Карпов
Судья Клюволап - Киган-Майкл Кей - Никита Прозоровский
Эрл - Блэйк Шелтон
Теренс - Шон Пенн
Усатый барон - Фергал Рейли
Эдвард - Хэннибал Бёресс - Денис Некрасов
Ева - Кейт Маккиннон - Наталия Колодяжная
Инструктор йоги - Джиллиан Белл - Вики (Бригада У)
Хелен - Джиллиан Белл - Виктория Казанцева
Ширли - Кристела Алонсо - Ирина Маликова
Моника (птица-регулировщица) - Даниэль Брукс - Анастасия Лапина
Оливия - Даниэль Брукс
Грег - Кевин Бигли
Ранняя пташка - Ромео Сантос - Илья Колесников (Бригада У)
Хэл - Энтони Падилла - Григорий Перель
Бабблз - Ян Хикокс - Константин Карасик
Брэд - Джош Роберт Томпсон
Деин-саксофонист - Джош Роберт Томпсон
Таини - Айк Баринхолц
Уиллоу - Charli XCX
Филлип - Билли Айкнер
Свин-повар - Билли Айкнер
Воспитатель - Джеффри Аренд - Аркадий Джем (Бригада У)
Тимоти - Ева Акрес
София - Алекс Борштейн
Пегги - Алекс Борштейн
Монти - Фред Татаскьор
Птица-мим - Тони Хейл - Рудольф Панков
Кир - Тони Хейл
Бобби - Макс Чарльз
Фотосвин - Титус Берджесс
Птенцы - Джейдж Петтиджон, Грант Палмер, Брианна Гентилейлла, Сэмюэль Фарачи и др. - Марк Попов, Станислава Кудякова, Георгий Клопов и др.
Ред в детстве - Эйдан Макгроу и Калан Холли - Даниил Тикунов
Синяя троица - Пирс Ганьон, Ной Шнапп и Оуэн Уилдер Ваккаро
Джонни - Джош Кохэн
Клэитон-официант - Клей Кейтис
Арианна - Малена Брюэр
