Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Героев мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Мэнни (Manny) - Рэй Романо - Степан Старчиков

Сид (Sid) - Джон Легуизамо - Антон Комолов

Диего (Diego) - Денис Лири - Александр Груздев

Элли (Ellie) - Куин Латифа - Ольга Шелест

Крэш (Crash) - Шон Уильям Скотт - Андрей Бархударов

Эдди (Eddie) - Джош Пек - Илья Бледный

Персик (Peaches) - Кики Палмер - Вероника Саркисова

Шира (Shira) - Дженнифер Лопес - Альбина Джанабаева

Капитан Гатт (Captain Gutt) - Питер Динклэйдж - Иван Охлобыстин

Бабуля (Granny) - Ванда Сайкс - Александра Назарова

Луис (Louis) - Джош Гад - Николай Денисов

Итан (Ethan) - Дрейк - Денис Шведов

Сквинт (Squint) - Азиз Ансари - Борис Шувалов

Стеффи (Steffie) - Ники Минаж - Татьяна Шитова

Маршалл (Marshall) - Бен Глейб - Даниил Эльдаров

Рац (Raz) - Ребел Уилсон - Ирина Киреева

Юнис (Eunice — То, что надо) - Джой Бехар - Мария Овчинникова

Флинн (Flynn) - Ник Фрост - Александр Невский

Кэти (Katie) - Хизер Моррис - Полина Быстрицкая

Меган (Meghan) - Элли Романо - Мария Иващенко

Гупта (Gupta) - Кунал Найяр - Даниил Эльдаров

Сайлас (Silas) - Ален Шаба - Никита Прозоровский

Дядя Фангус (Uncle Fungus) - Эдди ’Пайолин’ Сотело - Александр Хотченков

Теги: озвучка и дубляж
jorzimispe 21 июля 2020, 15:28
