Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Героев мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Мэнни (Manny) - Рэй Романо - Степан Старчиков
Сид (Sid) - Джон Легуизамо - Антон Комолов
Диего (Diego) - Денис Лири - Александр Груздев
Элли (Ellie) - Куин Латифа - Ольга Шелест
Крэш (Crash) - Шон Уильям Скотт - Андрей Бархударов
Эдди (Eddie) - Джош Пек - Илья Бледный
Персик (Peaches) - Кики Палмер - Вероника Саркисова
Шира (Shira) - Дженнифер Лопес - Альбина Джанабаева
Капитан Гатт (Captain Gutt) - Питер Динклэйдж - Иван Охлобыстин
Бабуля (Granny) - Ванда Сайкс - Александра Назарова
Луис (Louis) - Джош Гад - Николай Денисов
Итан (Ethan) - Дрейк - Денис Шведов
Сквинт (Squint) - Азиз Ансари - Борис Шувалов
Стеффи (Steffie) - Ники Минаж - Татьяна Шитова
Маршалл (Marshall) - Бен Глейб - Даниил Эльдаров
Рац (Raz) - Ребел Уилсон - Ирина Киреева
Юнис (Eunice — То, что надо) - Джой Бехар - Мария Овчинникова
Флинн (Flynn) - Ник Фрост - Александр Невский
Кэти (Katie) - Хизер Моррис - Полина Быстрицкая
Меган (Meghan) - Элли Романо - Мария Иващенко
Гупта (Gupta) - Кунал Найяр - Даниил Эльдаров
Сайлас (Silas) - Ален Шаба - Никита Прозоровский
Дядя Фангус (Uncle Fungus) - Эдди ’Пайолин’ Сотело - Александр Хотченков
