Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?

Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

«Граф Монте-Кристо» (фр. Le Comte De Monte Cristo) — историко-приключенческий кинофильм совместного франко-итальянского производства. Экранизация одноимённого произведения Александра Дюма. На русском «Графа Монте Кристо» дублировали следующие актеры:

Жан Маре — Эдмон Дантес (дублировал Виктор Хохряков)

Лиа Аманда — Мерседес (дублировала Антонина Кончакова)

Даниэль Ивернель — Кадрусс (дублировал Константин Тыртов)

Клод Женя — жена Кадрусса (дублировала Марина Фигнер)

Фолько Люлли — Джакопо, бывший контрабандист, затем — дворецкий графа Монте-Кристо (дублировал А. Юрьев)

Жак Кастело — Жерар де Вильфор, королевский прокурор (дублировал Марк Бернес)

Роже Пиго — Фернан де Морсер (дублировал Борис Кордунов)

Луи Сенье — Иоганнес, ювелир (дублировал Константин Николаев)

Ноэль Роквер — Нуартье, отец де Вильфора, агент бонапартистов (дублировал Яков Беленький)

Жан-Пьер Моки — Альбер де Морсер (дублировал Вадим Грачёв)

Паоло Стоппа — Бертуччо (дублировал Яков Беленький)

Даниэль Коши — Бруно (дублировал Олег Голубицкий)

Жюльен Берто — Наполеон I (дублировал Виктор Файнлейб)

Кристина Градо — Гайде, подопечная графа Монте-Кристо. Кристина Градо в 15 лет играла роль Гайде, а озвучивала её в дубляже Гайдай-Гребешкова.

Остальные роли дублировали: Нина Гребешкова, Владимир Емельянов, Аркадий Толбузин, Сергей Мартинсон (отец Дантеса Луис), Георгий Милляр (Людовик XVIII), Алексей Добронравов, Татьяна Пельтцер (мадам Пикар), Мария Виноградова, Михаил Глузский (адвокат Бруно), Иван Рыжов (разносчик еды в замке Иф), Вячеслав Тихонов, Серафима Холина и другие.

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском? Какие мультфильмы озвучивал Евгений Леонов?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Жан Маре
Жан Маре
Jean Marais
Лия Аманда
Даниэль Ивернель
Daniel Ivernel
Фолько Люлли
Folco Lulli
Роже Пиго
Roger Pigaut
Луи Сенье
Louis Seigner
Ноэль Роквер
Noël Roquevert
Жан-Пьер Моки
Жан-Пьер Моки
Jean-Pierre Mocky
Паоло Стоппа
Paolo Stoppa

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо драма, мелодрама, приключения
1954, Франция / Италия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше