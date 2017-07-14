Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?

«Граф Монте-Кристо» (фр. Le Comte De Monte Cristo) — историко-приключенческий кинофильм совместного франко-итальянского производства. Экранизация одноимённого произведения Александра Дюма. На русском «Графа Монте Кристо» дублировали следующие актеры:
Жан Маре — Эдмон Дантес (дублировал Виктор Хохряков)
Лиа Аманда — Мерседес (дублировала Антонина Кончакова)
Даниэль Ивернель — Кадрусс (дублировал Константин Тыртов)
Клод Женя — жена Кадрусса (дублировала Марина Фигнер)
Фолько Люлли — Джакопо, бывший контрабандист, затем — дворецкий графа Монте-Кристо (дублировал А. Юрьев)
Жак Кастело — Жерар де Вильфор, королевский прокурор (дублировал Марк Бернес)
Роже Пиго — Фернан де Морсер (дублировал Борис Кордунов)
Луи Сенье — Иоганнес, ювелир (дублировал Константин Николаев)
Ноэль Роквер — Нуартье, отец де Вильфора, агент бонапартистов (дублировал Яков Беленький)
Жан-Пьер Моки — Альбер де Морсер (дублировал Вадим Грачёв)
Паоло Стоппа — Бертуччо (дублировал Яков Беленький)
Даниэль Коши — Бруно (дублировал Олег Голубицкий)
Жюльен Берто — Наполеон I (дублировал Виктор Файнлейб)
Кристина Градо — Гайде, подопечная графа Монте-Кристо. Кристина Градо в 15 лет играла роль Гайде, а озвучивала её в дубляже Гайдай-Гребешкова.
Остальные роли дублировали: Нина Гребешкова, Владимир Емельянов, Аркадий Толбузин, Сергей Мартинсон (отец Дантеса Луис), Георгий Милляр (Людовик XVIII), Алексей Добронравов, Татьяна Пельтцер (мадам Пикар), Мария Виноградова, Михаил Глузский (адвокат Бруно), Иван Рыжов (разносчик еды в замке Иф), Вячеслав Тихонов, Серафима Холина и другие.
