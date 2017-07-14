Какие мультфильмы озвучивал Евгений Леонов?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Легендарный советский актер Евгений Леонов не только снимался в кино, но и озвучивал мультфильмы; вот список советских мультиков, герои которых говорят голосом Леонова:

1964 — Кот-рыболов — Кот

1968 — Чуня — Кот

1968 — Хочу бодаться — Бобёр

1969 — Винни-Пух — Винни-Пух

1971 — Винни-Пух идёт в гости — Винни-Пух

1972 — Винни-Пух и день забот — Винни-Пух

1972 — Заветная мечта — текст от автора

1974 — Фитиль №147 (сюжет «Дорогой утиль») — Иван Кузьмич

1975 — Верните Рекса — отец Серёжи

1975 — Необычный друг — текст от автора / Носорог

1975 — Фантик (Первобытная история) — Штуша-Кутуша, страшный зверь

1975 — Достать до неба — рослый прохожий

1976 — Почтовая рыбка — почтальон Семён

1977 — Василиса Прекрасная — Царь

1977 — Не любо — не слушай — текст от автора

1979 — Волшебное кольцо — текст от автора

1979 — Приезжайте в гости — Слонёнок

1979 — Заячья банька — текст от автора

1980 — Пустомеля — Ёж

1981 — Тигрёнок на подсолнухе — текст от автора

1981 — Приключения Васи Куролесова — Батон

1984 — Лосёнок

1986 — Приключения пингвинёнка Лоло — Джек, пёс на браконьерском судне

1986 — Добро пожаловать! — Медведь

1986 — Архангельские новеллы — текст от автора

1987 — Как ослик грустью заболел — грузовик Фыр-Фыр

1987 — Поморская быль — текст от автора

1987 — Морожены песни — текст от автора

1987 — Смех и горе у Бела моря — дед Сеня, рассказчик

1991 — Mister Пронька — раёшник

1994 — Фантазёры из деревни Угоры — дед Антошки

Теги: озвучка и дубляж
