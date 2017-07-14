Какие мультфильмы озвучивал Евгений Леонов?

Легендарный советский актер Евгений Леонов не только снимался в кино, но и озвучивал мультфильмы; вот список советских мультиков, герои которых говорят голосом Леонова:
1964 — Кот-рыболов — Кот
1968 — Чуня — Кот
1968 — Хочу бодаться — Бобёр
1969 — Винни-Пух — Винни-Пух
1971 — Винни-Пух идёт в гости — Винни-Пух
1972 — Винни-Пух и день забот — Винни-Пух
1972 — Заветная мечта — текст от автора
1974 — Фитиль №147 (сюжет «Дорогой утиль») — Иван Кузьмич
1975 — Верните Рекса — отец Серёжи
1975 — Необычный друг — текст от автора / Носорог
1975 — Фантик (Первобытная история) — Штуша-Кутуша, страшный зверь
1975 — Достать до неба — рослый прохожий
1976 — Почтовая рыбка — почтальон Семён
1977 — Василиса Прекрасная — Царь
1977 — Не любо — не слушай — текст от автора
1979 — Волшебное кольцо — текст от автора
1979 — Приезжайте в гости — Слонёнок
1979 — Заячья банька — текст от автора
1980 — Пустомеля — Ёж
1981 — Тигрёнок на подсолнухе — текст от автора
1981 — Приключения Васи Куролесова — Батон
1984 — Лосёнок
1986 — Приключения пингвинёнка Лоло — Джек, пёс на браконьерском судне
1986 — Добро пожаловать! — Медведь
1986 — Архангельские новеллы — текст от автора
1987 — Как ослик грустью заболел — грузовик Фыр-Фыр
1987 — Поморская быль — текст от автора
1987 — Морожены песни — текст от автора
1987 — Смех и горе у Бела моря — дед Сеня, рассказчик
1991 — Mister Пронька — раёшник
1994 — Фантазёры из деревни Угоры — дед Антошки
