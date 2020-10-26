«Вдова»: Рецензия Киноафиши

Действие этого якобы основанного на реальных событиях фильма происходит в лесах Ленинградской области. Здесь пропал мальчик, поэтому организована поисковая операция. Но её доблестные участники встретятся не только с традиционными опасностями октябрьского леса, но и с чем-то мистическим. Говорят, в этих лесах ходит призрак женщины, который убивает людей.

Если вбить в поисковике, скажем, «лес в Московской области», то вам выдадут информацию либо о покупке древесины, либо о пропускных режимах. А «лес в Крыму» — та же древесина или ароматические масла. А вот если «лес в Ленинградской области» — сразу же добавляет «пропадают люди». Действительно, леса Ленобласти далеко не самые проходимые и безопасные для неподготовленного пешехода. Учитывая большое количество пропавших в этом регионе людей, сложно сказать, этично ли создателям «Вдовы» приписывать к картине титр «Основано на реальных событиях», коли сам фильм если и опирается на реальные операции, то сразу на несколько похожих случаев, имевших место быть осенью 2017-го.

Вдова

Эта неясная то ли привязка к реальности, то ли отказ от неё распространяется и на форму подачи. Часть фильма сделана в псевдодокументальном стиле, часть — в более классическом для хоррора такого формата. Неоднородность формы повествования не всегда художественно обоснована. Иногда кажется, что как раз мокьюментари-стиль является основой для создания в картине нужной атмосферы и саспенса, но тогда, когда точка зрения меняется и мы смотрим как бы обычный фильм ужасов, ощущение улетучивается.

В эпоху постхоррора, когда лучшие жанровые образцы вроде «Ведьмы», «Гретель и Гензель» или «Солнцестояния» наоборот подчёркивают условность жанра ужасов и играют с его канонами, «Вдова» выглядит чрезмерно консервативно. Инструментарий страха в фильме знаком: игра с тенями, звуком, не чураются создатели и скримеров. Всё это неплохо снято, но несколько обыденно. Пожалуй, это может понравиться завзятым поклонникам хорроров про пропавших людей, но вряд ли обычному зрителю с улицы.

Вдова

Что во «Вдове» однозначно хорошо — это саундтрек. Да, он вполне каноничен для подобного хоррора, но всё же очень хорошо взаимодействует с действием и вполне самодостаточен в отрыве от него. Похоже, Ник Скачков нашёл свою нишу, не так давно он сделал вполне неплохой саунд к «Яге».

Фильм понравится тем поклонникам жанра, которые более любят классику вроде «Ведьмы из Блэр» или «Репортажа», а не новомодные хипстерские хорроры. Да, «Вдова» не достигает высот выбранных ориентиров, но очень старается.

Пётр Волошин