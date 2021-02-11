«Приворот. Черное венчание»: Рецензия Киноафиши

Девушка Женя работает швеей: она наблюдает за примеркой свадебного платья невесты и немного грустит, ведь на ее долю такое счастье еще не выпало. Парень Кирилл, по совместительству отец ее ребенка, не только не собирается делать героине предложение, но и вовсе не намерен продолжать отношения. Мол, ему уже дышать нечем, да и вообще вон рядом другие девушки, готовые проводить с ним время в его мастерской. Женя пытается вернуть мужчину, не собираясь мириться с его свободолюбием, которое, как ей кажется, присуще творческому человеку. Но сердцу не прикажешь: юноша стремительно уезжает на своем мотоцикле и девушка не видит другого выхода, кроме как приворожить любимого. Поначалу кажется, что ритуал сработал: Кирилл возвращается и клянется в вечных чувствах. Однако совсем скоро от любви остается только пугающая одержимость и опасная страсть, а девушка всерьез начинает беспокоиться за свою жизнь.

Приворот. Черное венчание

Уже только по описанию фильма можно понять, насколько сильно главная героиня застряла в нездоровых, разрушающих ее личность отношениях. Попросту из страха остаться одной и неготовности принять горькую правду она, поддавшись этим эмоциям, готова пойти на самые отчаянные шаги. Было ли это желанием режиссера – показать последствия низкой самооценки и болезненной привязанности – или же просто любовь хорошо ложилась на тему магии – непонятно, да и в целом не так важно. Главное – результат, который, впрочем, крайне разочаровывает. «Приворот» собрал в себе все известные нам клише ужасов и психологических триллеров: здесь и гроза, предвещающая несчастье, и Хичкоковские звуки, словно кто-то на фоне оставил включенным «Психо», и, конечно же, плохие приметы и вещие сны – куда же без них! Наивно предполагать, что, разбрасывая шаблонные методы, можно удивить современного искушенного зрителя.

Однако у ленты хорошо получается вызвать истинный, будоражащий страх. Нет, нас не пугают резкие движения камеры, устрашающие злые духи и сеансы экзорцизма, похожие на дешевый трюк. Что действительно провоцирует ужас – это то, как отношения, выдохшиеся и исчерпавшие себя, могут загнать в темный угол. То, на что готов пойти человек, чтобы избежать разбитого сердца, не чувствовать боли, ни в коем случае не быть одиноким. То, как Женя цепляется за остатки своего прошлого, разрушая настоящее и будущее, – вот что заставляет стынуть кровь в жилах. И по этой причине вдвойне обидно, что режиссер не сумел развить эту идею и переосмыслить человеческую разлуку под таким углом. Возьмем, к примеру, для сравнения «Солнцестояние» Ари Астера, многослойный хоррор, который скрывает внутри себя простую историю о расставании двух людей. Этот фильм не боится экспериментировать с жанрами и выдавать зрителям настоящий саспенс. История с приворотом же остается обыкновенной смесью хоррора и триллера, которая саму себя загоняет в ловушку и не делает никаких резких движений, чтобы вдруг случайно не выйти за установленные рамки. В конечном итоге мы имеем слишком много демонов и совсем мало человечности, а напряжение к концу фильма угасает так же, как и амбиции еще одного российского ужастика.

Приворот. Черное венчание

Рекламная кампания ленты позиционирует «Приворот. Черное венчание» как фильм на День всех влюбленных. Это может показаться необычным, но, скорее всего, многим и вправду поднадоели карамельные ромкомы, ассоциирующиеся с 14 февраля. В этом случае картина Святослава Подгаевского может стать интересной альтернативой для такого вечера. По крайней мере, после просмотра вам с вашим партнером точно будет что обсудить.