Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Временные трудности - трейлер
Киноафиша Трейлеры Временные трудности. Трейлер

Временные трудности. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 июля 2018
Временные трудности – Отец Саши Ковалёве выбрал, как ему казалось, единственно действенный способ поставить больного сына на ноги - относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.  
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:20
Папа у него красавчик вот если честно как бы у меня тоже сын растёт Ну бутылку всё нормально как бы ну просто если всё ему всему во всём Ему блин аж заикаться начал во всём ему потыкать то из него ничего не вырастет Ну однозначно буду смотреть этот фильм Это такая своего рода мотивация он папе должен ноги целовать и Надеюсь в конце фильма это будет
12 марта 2018, 05:20 Ответить
Юлия Федорова 13 сентября 2018, 22:12
Оценка
Очень ждала этого фильма. После него хочется идти и ПОБЕЖДАТЬ! Рекомендую всем семьям в которых растут сыновья. Фильм не развлекаловка, фильм мобилизующий, эмоциональный, держащий в напряжении, фильм - мотиватор. Для продвинутых и Хозяинов жизни.
13 сентября 2018, 22:12 Ответить
zueva_sonya 16 сентября 2018, 00:30
Оценка
Очень сильный фильм. Жесткая модель воспитания личности. Прекрасная игра актеров.
16 сентября 2018, 00:30 Ответить
Рафаэль Ахметов 17 сентября 2018, 16:51
Оценка
Фильм хоршь !
Довно так не троголо , омобенно руское кино . О настоящей любви отца к сыну !
17 сентября 2018, 16:51 Ответить
Дмитрий Шарап 18 сентября 2018, 00:44
Рецензия на фильм «Временные трудности»
Привет, с вами Дмитрий Шарап.
А вы размышляли, что заставляет человека совершать великие поступки? Делать то, что стоит выше твоей силы воли?
История, основанная на реальных событиях, про парня с ДЦП, и о его семье, которая принимает эту данность. Отец по началу кажется тираном и жестоким человеком, заставляет сына совершать над собой невозможные усилия. Мама, как и любая мать, с добрым сердцем и самыми трепетными чувствами к своему сыну, пытается помешать отцу! Но, сила воли, желание изменить себя и стать "как все", мотивируют главного героя. Лучший в классе по математике, мальчик-вундеркинд добивается успеха. Он даже начинает зарабатывать деньги, но всё меняется, когда об этом узнает директор школы. Девушка, которая ему нравится, целуется с другим на его глазах. Отец, который не принимает его поступков: всё это заставляет болезнь опять взять над ним верх.
Где найти силы, чтобы вернуться к жизни и стать нормальным?
Когда отец на руках относит его в лес и бросает на произвол судьбы, происходит сцена встречи с медведем, хотя и наигранная, но это катарсис, всплеск эмоций, меняет всю суть дела.
После просмотра фильма "Временные трудности", я понял, что нет ничего невозможного! Когда у тебя есть руки, ноги, а самое главное голова, нужно ежедневно развиваться, работать над собой, совершенствоваться.
Наш герой становиться лучшим бизнес-консультантом страны. Бизнесмены выстраиваются нему в очередь. Сын помогает отцу в бизнесе и понимает для чего всё это сделано.
Рад, что фильм закончился "Хэппи Эндом". Верьте в себя, ставьте цели и не ленитесь.
Советую к просмотру и обязательно к обсуждению после.
Мотивируйте и развивайтесь!
18 сентября 2018, 00:44 Ответить
Андрей Титов 18 сентября 2018, 19:16
Оценка
Классный фильм! Жесткий, про то как не сдаваться и идти, даже когда кажется что это не возможно, но и конечно про отцовскую любовь к сыну. Именно Любовь, а не заботу и опеку родителей над детьми.
Подойдёт для просмотра тем, кто приуныл. А для заряженных мужчин этот фильм дополнительное напоминание о том, что важно двигаться и не прогибаться под обстоятельства.
18 сентября 2018, 19:16 Ответить
https://intrade.bar/68731 20 сентября 2018, 11:30
Оценка
Фильм классный! Не добавить, не убавить!
20 сентября 2018, 11:30 Ответить
eremyan.anaida 21 сентября 2018, 11:06
Оценка
Хорошая картина
21 сентября 2018, 11:06 Ответить
alex 23 сентября 2018, 19:13
Оценка
хороший фильм. актёры классные.
интересно все посмотреть. и быт советский, и современную картинку жизни.
хэппи энда очень хотелось.
:)
особенно запомнилось, как Колю позвали перекусить в финале.
23 сентября 2018, 19:13 Ответить
Алёна Иванова 24 сентября 2018, 13:55
временные трудности
Испытание жизнью …Запомни, тебя поцеловал сам Господь бог… Андерсен. Жизнь без любви. «Временные трудности». Драма. Режиссёр Михаил Расходников. Фрагментарный сюжет, обретший скандальную известность на Кинотавре 2018 г., основан на реальной истории Аркадия Цукера. Сдержанно-трогательная игра актёров, сопровождаемая бесхитростными декорациями, непритязательным бытом и советскими саундтреками (В.Высоцкий). Охлобыстин с непроницаемым лицом в роли папы, Илья Рязанов - ребёнок, прожигающий взглядом зрителя, Виктория Соловьёва – мама, мягкая, заботливая и всё прощающая. Типичный, шаблонный, хронометражный фильм, как и сама советская действительность, на фоне которой начинается повествование сложной для восприятия и жесткой для понимания неискушённого наблюдателя истории семьи, в которой по воле случая или по предзнаменованию выше данному появился малыш с ДЦП. Непростые, нестандартные, не вписывающейся в генеральную линию партии отношения отца и сына. Системе не нужны ни целеустремлённый отец, ни больной ребёнок, потому что они разрушают удобные для всех стереотипы, выражавшиеся в известном лозунге «В СССР инвалидов нет!». А как утверждают современники: «Нет человека, нет проблем!». Звучит как приговор общественного презрения. Осталось разобраться кому? «Народу придаточного предложения», безропотно несущему тягло, потому что «земля крутится испокон века, таская на себе нелегкую поклажу - человечество!» Государству, выдворявшему неудобных за МКАД, за границу, в мир иной. Мальчика же, своим умом заслужившего путёвку в Артек, отметающего за обочину хотя бы явной видимости, чтоб не ущемлять достоинство личности лицезрением мужества быть? Подчёркивая собственное превосходство над ним, а над кем же ещё, не над личным же убожеством?! Так с облегчением «работник кабинетного толка» лишает юношу под благовидным предлогом аттестата с отличием. И Ковалёв получает сильнейшую психологическую травму, сталкиваясь с вопиющей несправедливостью, приводящий его к тяжёлой форме болезни. Человеку, вполне отдающему отчёт в том, что «наша жизнь- лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности», поэтому лучшее для всех «быть сильным, чем добрым. Сильного уважают и боятся», потому выводит формулу успеха папа для сына: «Теперь ты будешь делать всё сам…». Вот школьник узрел, что нужно приспосабливаться, предлагая услуги, например, в решении математических задач, взамен прося физической защиты у старшеклассников, обменивая школьные принадлежности на ракушки. По отдельности мы никто, а вместе мы можем принять невозможное и найти в нём себя. Обыкновенный естественный отбор, имеющий «единственное оружие в борьбе против советского государства – абсурд». А что делать? Свобода выбора – горькая правда между страхом и болью, ответственностью и попустительством, милосердием и жестокостью. Дилемма жуткая и не выносимая. Рискуют взвалить на себя ношу не все. Вот у Тани Поспеловой в «Ижевском детском доме» и такие детишки есть. В моём случае сбежал трусливо и без объяснений добровольно на тот свет отец. Посчитал, наверное, что тем спасёт нас, ибо два ребёнка не один. «Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить». Каждый сам выбирает цвет своего неба… Исцеление любовью – ежедневная и каторжная работа, где нет порой места жалости и иллюзиям выздоровления, нет ласк и похвал. Есть скупые, сухие слова: надо, не могу, не хочу, сделаю. «А кто сказал, что он хочет жить как больной?» Суровый, несгибаемый отец. «Тиран и деспот» - негодует публика. Глухое раздражение вызывают его методы обучения: подъём груза с книжками, вынос мусора или передвижение-по-пластунски парализованного тела по лесу без сопровождения. Здравый смысл зрителя, в большинстве своём, на этих эпизодах начинает гневно возмущаться, потому что увиденное продавливает психику и возникает стойкое желание отправить родителя на зону за учиняемые истязания. Вполне, что картинка с чащобой, когда возненавидевший отца сын уползает от него, шаг отчаяния Ковалева-старшего, которому сообщают, что его ребёнок безнадёжен. Художественный приём, используемый для эмоционального восприятия. Аллюзия победы добра над злом. Сказки есть, но они редко случаются. Медицине известны случаи изменения здоровья в результате создания стрессовой ситуации. А молва людская, безмолвно ожидающая периодически хлеба и зрелищ, а в фильме эта роль отчасти отводится Коле-коллеге сталевара, вывести взглядом или бестактным вопросом может любого. Мои способности умственные любопытные натуры до сих пор проверяют или как куклу окидывают невнятным взглядом. Каково тогда? Никто не верит и руку не протянет. Боль чужая немногим нужна. Испепеляет грустью сознание она. Выслушать согласятся сочувствующие, но рискнут быть рядом лишь избранные. А «мир без ошибок - опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия». Роптать на судьбу бессмысленно, Вселенная направит, но не в силах сотворить чудес, их нет при данном диагнозе и при тяжёлых формах результаты могут быть ничтожными, не видимыми и не замечаемыми, просто поддержание в тонусе того состояния, которое есть. Детский церебральный паралич – это последствия отсутствия части головного мозга, функции которого компенсируются тренировками оставшегося целого, но полного восстановления не будет никогда. Кто-то сможет достигнуть уровня нормальной зрелости по сравнению со сверстниками сразу, кто-то с отставанием на пару лет, а кто-то останется в прежней ментальной и физической форме. Однако «рождённый летать-ползать не может, но, если рождённый ползать не пытается даже взлететь, то он и ползать начнёт криво». Уверенность вселяет доверие, добрый взгляд и внушение. В фильме учительница подбадривает Сашу, желая победы на олимпиаде, вожатая в лагере, смягчая неловкость положения, повязывает ему свой галстук. Как-то девочке-подростку, обвинявшей во всех своих грехах самых близких, родной дядя-профессор объяснил, что без рук и ног прожить можно, а вот без головы что делать будешь? Осознание мудрости сказанного пришло во взрослой жизни. Слёзы, истерики, злость, изнеможение, бессилие, приводящее в оцепенение от беспомощности, угнетали, как и в фильме, бесконечно и беспросветно, безысходностью. Просить помощи не откуда. Круг обязанностей четко папа сыну разъяснил: учёба в обычной школе, зарядка, вынос мусора и т. д. Педагогика моей «железной леди» сочетала спартанские правила и макаренковскую трудотерапию. В основу закладывалось разрешение самостоятельно вполне приемлемых задач, которые не подлежали обсуждению и их неукоснительно следовало выполнять. Так же как в фильме. 1. Дисциплина, которая выражалась в том, что каждой вещи было своё место. 2. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. 3. Если что-то не нравится, то делай сама, не можешь – учись, не получается – терпи. 4. Любое дело надо продумывать, составлять план и уметь делать несколько дел одновременно. Никакие уговоры не действовали. Моя матушка выдерживала 30-минутные истощённые вопли, ребёнок достался чумовой, но не завязывала ни за что шнурки и не застёгивала пуговки. Упрямство, правда, порой изводило всю округу. Периодически озвучивалась мысль, что язык тебе всё заменит. Невольно поверишь, что «слово не воробей – вылетит и не поймаешь». Так и вышло. Для устрашения даже висел отцовский ремень. Но, так же как в фильме, там мальчуган папу костылём ударяет, защищая маму, тем самым отстаивая право на собственное робкое мнение, тут спустила в подполье это орудие воспитания однажды, тем и закончилось дело. Физическая реабилитация, как Пушкин, стало нашим всем. Поддержанию определённой двигательной активности уделялось пристальнейшее внимание. Методика Ковалёва-старшего в этой части не бесспорна, но достаточно убедительна. Ежегодный цикл лечения девочки был неизменяемым, начиная с 2,5 лет: Зеленоградск, Анапа, Евпаторий, а между ними местная лечебная база Селычки или РКБ в г. Ижевске. Уколов наставят и весь день лежишь – встать не в силах, руки и ноги не поднимаются. На кисть перевяжут лангету, в гипс обуют, на гипс ботинок и ходишь важно, как павлин или петух, на деревянных ходулях. Забавно мы смотрелись, изображая походку то слона, то медведя, то нагнувшись неудачно, в норку к кроту в гости заглядывали. После усиленного массажа на всё тело, перемажут как чертёнка грязью, укутают в одеяло и сопишь, нос и глаза только и видны. Потом всех гурьбой из шланга поливают, запах сероводорода стойкий на языке ощущается и спустя годы. За решеткой море, куда нас водили купаться постоянно, а на тебя сверху перезрелые персики падали. Измазаться фруктовой кашицей умудрялись все дети. Кто специально, кто случайно. Но журили нас всех. Мы были одинаковыми и нам было весело. С тех пор остались неизменными зарядка, санатории, рыбий жир… «Комплекс правильного человека», оценивающего сквозь призму своих убеждений, окружающий мир и пытающегося избавиться от мезантропии действительности. «Жизнь прожить не поле перейти» - мудрость постижения бытия, сближающая не похожих и разных людей, наполняя их взаимными смыслами. А Саша Ковалёв, зашуганный страхом, в порыве гнева уходит самостоятельно покорять собственные вершины. Авторы фильма, подводя к завершению повествование, оставляют за кадром социализацию юноши. Ощущения, наверное, не испытав их на себе, достаточно непросто сыграть. Да, и история наша на стыке эпох тогда изменила траекторию движения. Практически в эпилоге показывают зрителю успешного бизнес – тренера. Он слегка заносчив, амбициозен, самодостаточен, комфортно реализующийся в системе, в которой он себя нашёл, и она его принимает, потому что он не особенный, а практически такой, как все, вбирающий ценности, на которых государство существует сегодня. «Создаёт нивелирующую общественную среду, которая стремится целиком поглотить личность и подчинить её себе». Не признавать законы общественного обустройства, не подлежащие модификации, как минимум глупо, так как потребности, запросы и вызовы внутри и вне диктуют проявления. Что изменилось за десятилетия? В законе появилось понятие «инклюзия». Стали замечать ментальные особенности, осуждать садизм и создавать условия. В Удмуртии открыли современный реабилитационный центр. Эффективно развивается проект «Лыжи мечты», собирает восхищенные овации театр «Птица», расширяет границы и ищет спонсоров танцевальная студия «Бродвей- инклюзив», организует социальное продюсирование Ольга Николаевна. Республика готовится принять 2 Парадельфийские игры. Народ задаётся вопросом: «Кому на Руси жить хорошо?» Государство размышляет: «Кто виноват?» и «Что делать?» Сын приходит на помощь отцу. Моя матушка где-нибудь мимо ходом обронит, что дочка – кандидат наук, на бедность подаст. История всех рассудит и расставит всё на свои места. «Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду»… …Два мира есть у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил…

Отредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
24 сентября 2018, 13:55 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 24 сентября 2018, 21:11
Оценка
события надо понимать происходят в суровом челябинске.
24 сентября 2018, 21:11 Ответить
Nadezda Stepanova 29 сентября 2018, 20:57
Шикарный, сильный фильм об искренней любви родителя к своему ребёнку. Смотрела несколько раз и ещё хочу пересматривать .
"Временные трудности" - не про отца-деспота, а про Жизнь, про то, как при поддержке и личном примере Родителя-наставника можно стать Кем-то не смотря ни на что !
Иван Охлобыстин - талантливый актер, Человек с-Идеей, который готов и может (!) доносить её до других.
Спасибо создателям этой картины . Жаль, что так немногие оценили по достоинству этот фильм (
29 сентября 2018, 20:57 Ответить
Helene Nekrasova 26 ноября 2018, 16:41
Оценка
Редкая адская мерзость по задумке с провалами в сценарии, штампованными образами и ситуациями. "Отцовские" методы на уровне садизма, чудовищны, примитивны, тупы, жестоки; по какому праву суровый работяга показан как такая суровая сволочь и мразь? Такие суровые люди чаще всего сердечные и сопереживающие. А г-н Охлобыстин однотипный, наигранный, унылый и совершенно ущербный.
Современных отличных фильмов про СССР по пальцам пересчитать.
Этот - слепленная из лоскутков, как Франкенштейн, бредовая, показушная, циничная история, в которой НЕТ гуманной идеи, НЕТ гуманного посыла.
А только беспросветное унижение, постоянная ломка и нанесение сплошных психологических травм, после чего такие дети спиваются или проваливаются в небытие; никакой любви к родителям взяться не откуда, только чувству полнейшего одиночества и ошибки своего появления на свет.
Мне страшно подумать, что сейчас в Лондоне подумают зрители... что мы как нация морально деградировали до ничтожных мразей...
26 ноября 2018, 16:41 Ответить
Andrey Prikazchik 28 ноября 2018, 04:07
Оценка
Грандиозная провокация за последнее время! Бесспорно, фильм событие, который никого равнодушным уже не оставил и не оставит. Всё дело в восприятии, кто какими глазами смотрит показанное. Для меня это 10 из 10 за посыл, дух, и образность, пусть сильно утрированную, как многим непонятный экспрессионизм.
События и ДЦП собственно в этом смысле роли не какой не играют. Играют методы и стремление, после которых ты зритель получаешь катарсис. Катарсис столь необходимый для дальнейшей полноценной жизни. Радикальность и методы, вера и сила духа доказывает и делает невозможное.
Дело не в определённости, и уж тем более определённом диагнозе или болезни, а в способах влияющих на самого человека. Тут к сожалению, причём как закономерность (оч. часто бывает) сам режиссёр не знает, не понимает на какую глубину попал. Это как раз тот случай.
Что необходимо человеку?
Какое влияние и отношение как сыграет с ним в кости?
Каким подарком обернётся злая шутка и наоборот, доброе инкубаторское сюсюканье? Психология и подходы в разных местах дают разные плоды. В этом идёт ход мыслей и размышлений.
28 ноября 2018, 04:07 Ответить
Andrey Prikazchik 8 декабря 2018, 04:44
в ответ на сообщение Алёна Иванова от 24 сентября 2018, 13:55
Оценка
Спасибо Вам! Сильно написано. Сам текст даёт такие же размышления как и после фильма. Тоже сам фильм оценил высоко. Притча и метафора кружат по фильму. Который в свою очередь как бы разговаривает со зрителем. Совершенно новый язык выражения, соединяющий немыслимое ранее.
8 декабря 2018, 04:44 Ответить
dnipro19 14 января 2019, 17:58
в ответ на сообщение Алёна Иванова от 24 сентября 2018, 13:55
&quot;У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» ....Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи (или даже сочувствия ) ждать было не от кого.....Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр.......Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом&quot;........Фильм набит до отказа дешевыми клише, что вот мол все проблемы надуманные, ты сможешь сделать все как все, надо только лишь напрячься.....В основе лежит сценарий Николая Ковбаса, Ивана Капитонова, Георгия Малкова и Михаила Расходникова, и именно в сценарии, в подавляющем числе случаев, кроется удача или неудача ленты. Изначальные вводные воспринимались мной вполне положительно, и принципиальность отца на производстве, и рождение ребенка с ДЦП и отношение к этому родителей, и желание отца воспитывать ребенка как полноценного члена социума. До глубины души тронул эпизод с поездкой мальчика в лагерь, зацепили эпизоды с одноклассниками и учительницей (очень жизненно), иными словами сюжет заинтересовал. И вот этими cценами наверное и заканчивается положительное восприятие, дальше начинается непонимание и чем дальше, тем хуже. Раскрытие причин отношения отца к сыну происходит в конце фильма, да и то половинчато и невыразительно. Высокая планка эмоционального накала начинает снижаться к середине и падает практически до нуля в «сусально-сахарной» концовке, которая больше напоминает рекламу одной организации проводящие бизнес — тренинги....... Нет ребята, так это не работает. Это не двоечник, с которым можно поработать, дать леща и он станет отличником .Нет. Тут человек с действительно страшным диагнозом, который исправить нет практически шансов. Безусловно, существуют несколько «различающихся» ДЦП стадий, или разновидностей. Есть люди, которые испытывают трудности в передвижении, при этом мозг у них работает нормально, речь и понимание присутствуют. А есть и совсем тяжелые формы, при которых ребёнок не научиться говорить не оттого, что он не хочет или с ним не занимались, это просто данность, нарушения в мозгу…Сцена с форумом это вообще сюр. Такой дешёвейший бред и фарс. Но я хотел знать, чем этот фарс закончится, чтобы в голове не оставалась мысль -а вдруг фильм закончился достойно, и до титров хотя бы показали статистику больных ДЦП и показали меры, которые общество принимает, чтобы таким людям было легче жить. Точнее физически выживать........Нет, показали какой-то бездарный дешевый трюк, мол молодой предприниматель вырос и является супер коучем, «выведшим из кризиса более полутысячи компаний». Как человек, просто что-то в этом понимающий, я просто смеюсь в голос! Вывести из кризиса? Более полутысячи? Коуч??? Авторы вообще нормальный бизнес знают, знакомы с ним ? Ни один внятный бизнесмен не пустит какого-то коуча к себе в карман, какие тысячи? Все конторы во всем мире ликвидируют, банкротят, уводят капиталы, не платят налоги! Никто (или почти никто) не спасает бизнес, все его хоронят (и для этого привлекают огромные команды юристов) и открывают новый. Ибо так много дешевле......Но сам фильм должен был призвать зрителя понять и признать такую ошибку в обществе, как игнорирование таких больных, а показали мысль -что обращайтесь с ними как хотите, они сами как будто обязаны сделать из себя обычного человека. Создатели должны были показать, как надо помогать таким людям, а не сказку о том, как они ползут, встают и добиваются успеха. Ибо не все такие. Такие люди просто не могут сходить за продуктами, сходить в туалет без посторонней помощи, поесть.подняться/ cпуститься по лестнице.И не надо культивировать мысль, что все будет хорошо, надо только постараться....... Персонажи. Остановлюсь более подробно, потому что они ну очень уж колоритные......Отец. Домашний тиран, деспот, психопат, истерик и садист. Напрочь лишённый всего человеческого и постоянно мучающий своего единственного сына, потому что тот не такой, как все. Причём он даже не пытается понять, что сын не симулирует. Он правда болен. И вот этот моральный урод отец подаётся режиссером Михаилом Расходниковым (SORRY, не знаю, кто таков ), как пример сильного и волевого человека, который любит своего ребёнка. Типичная подмена понятий, где ненависть и унижение подается, как высшая любовь........Мать (не очень интересная актриса Виктория Соловьева). Человек без принципов, и элементарного сострадания. Полностью подчиненная мужу и готовая принимать любые его действия, да ещё и найти ему оправдание. Женщина, которая настолько боится лишиться мужа, что не пытается хоть как-то защитить своего ребёнка. И сетующая на то, что после того как в детстве сын прошёл все круги ада-он должен, став взрослым, понять и простить, и заезжать в гости почаще. Полагаю, что мать была скорее для фона. Этакая наседка, «тупая баба», не понимающая все прелести спартанского воспитания ребенка и вяло (что в общем-то объяснимо условиями жесткого патриархата в их семье) пытающаяся защитить своего ребенка. Ой, простите, это не ее ребенок, а ЕГО ребенок. И ТОЛЬКО ОН может решать, что для дитяти лучше.......Главный герой. Поначалу к нему даже несомненное сочувствие. Он болен и все вокруг его унижают и заставляют чувствовать себя виноватым. В том, что он болен, в том что таким родился. Это неплохо работает на атмосферу, если бы не одно но. Его проблема не является надуманной. То, что он не может что-то сделать прямое следствие работы его мозга. И никакие обстоятельства и сильная воля ему не помогут. Это биология........Маленький ребенок (Илья Рязанов) сыграл неплохо, ему получается сопереживать. А вот Иван Охлобыстин жутко переигрывает в этом фильме и его персонаж ведет себя неадекватно в абсолютно простых ситуациях. Казалось бы, зритель должен увидеть своеобразного человека с жёсткими жизненными приоритетами, а в итоге смотрит на картавого робота, который носится по съемочной площадке и раздаёт налево и направо унизительные и обидные и для всех и для собственного ребенка приказы. Риналь Мухаметов, который исполнил роль Саши, проявил себя, как абсолютная бездарность. Да, по слухам, он долгое время посещал соответствующие центры для более глубокого понимания своего персонажа, но его герой абсолютно терялся на фоне Охлобыстина и не дотягивал свою роль. А местами, беря пример с Ивана — откровенно театрально переигрывал в желании показать достоверное состояние своего персонажа........У этого кино отвратителен сам посыл, адресованный людям с ограниченными возможностями. Авторы как бы говорят: тебе не больно. Всё в твоей голове, хватит притворяться и ждать помощи. Собирай волю в кулак и становись нормальным. Таким как все. А Медицина-лженаука.......Равно как бытовой садизм и жестокость здесь подают, как нечто НОРМАЛЬНОЕ. Да, зло, но ради высшего блага. И, к слову о благе. Цель жизни отбросить костыли ради того, чтобы заработать деньги и купить себе женщину........После просмотра этого фильма хочется вымыться и попросить прощения у всех людей с ограниченными возможностями за то, что эта картина пошла на пропаганду нетерпимости и тирании........Мне , конечно, ясно, что подобный сюжет покажется минимум издевкой, а скорее всего просто жуткой историей с извращенным пониманием простых человеческих ценностей. Но тогда почему авторы вознесли «Временные трудности», которые едва ли отличаются от вышеописанного? Не потому ли только, что по стечению обстоятельств не отец главного героя стал причиной его главного увечья? Однако все остальное детство мальчика он искренне старался искалечить того психологически, и не надо тут про мотивирование. Мотивация, преодоление трудностей и дисциплина — это хорошие воспитательные базисы, которые часто помогают вырастить целеустремленного ребенка. По какой-то нелепой причине к ним не относятся демонстративное презрение и жестокость..... В руках авторов было все, чтобы сделать картину нормальной, но они делают ее такой — намеренно показывая отца не воспитателем, а психопатом, у которого, вероятно (а может быть и несомненно ), также было тяжелое, жестокое детство. И таких сцен множество — зрителю показывают отношение отца с коллегами, с друзьями, с женой — они всегда одинаковые и везде он нарочно генерирует ненависть и агрессивность у окружающих, что демонстрирует лишь защитные механизмы истерзанной психики. И он не делает отличий в воспитании сына, слепо заставляя его быть «нормальным». И тут-то и вскрывается главный посыл фильма — инвалид такой же человек как и все. Или нет, потому что тут тоже есть сцена, перечеркивающая все светлые посылы авторов:.......Можно легко с уважением проникнуться к отцу, который в 1980-ых в Советском Союзе ставил на ноги больного сына — через веру в способности мальчика, дисциплину и мотивацию. Но даже это не значит, что его способ воспитания идеален, или даже хорош в большинстве случаев, потому что признавая человека инвалидом сознательное общество начинает задумываться о нем: пристраивать пандусы, делать лифты в общественных пространствах, устраивать удобные туалеты и стремиться создать в городах безбарьерную среду (а именно в таком социуме я живу). Только для того, чтобы человек являющийся инвалидом мог быть самостоятельным и не чувствовал себя неполноценным членом общества. Но судя по фильму, можно было просто сказать им, что они нормальные, разбить их коляски, а самих отвезти в лес с медведями.......Даже если убрать всю патетику из ленты, невооруженным глазом можно заметить, что «Трудности» создавались буквально на коленке. Во-первых, на уровне концептуальном. Герои не проходят какой-то значимой эволюции, меняются лишь их должности, работа и одежда. То же самое касается декораций, быта персонажей, всего окружающего микромира. Конечно, можно долго иронизировать по поводу того, что российская провинция — отдельная вселенная, застывшая в развитии, однако подобное в контексте кинокартины воспринимается искусственно и отталкивающе. Во-вторых, речь идёт об актерской игре. Актеры то недоигрывают, то переигрывают, то представлены какими-то хнычущими, видимо, чтобы вызвать эмоциональный отклик......Итог простой, авторы фильма почему то решили, что ДЦП излечимо (это просто банальная необразованность), решили, что нужно и можно легитимизировать с экрана домашнее насилие, нужно обелить отца тирана, который морально уничтожил бы любого реального ребенка........Если сейчас кто-то, прочитав мое мнение скажет «Ну это как в жизни, ты что, в сказку захотел» — я отвечу «Да, захотел !&quot; ....... Если люди наконец перестанут снимать быдлокомедии, псевдодрамы, недобоевики, то может быть, каждый станет чуть добрее, и они смогут жить с надеждой на нормальное будущее!.
14 января 2019, 17:58 Ответить
Olga Zubkova 25 октября 2019, 19:04
Оценка
Это же реальная история о реальном человеке,а фильм какой то куций.
25 октября 2019, 19:04 Ответить
Ivan Tkachenko 4 ноября 2020, 05:33
Оценка
Фильм преступный. В любой цивилизованной стране авторы фильма стали бы «нерукопожатными» и де-факто выведены из профессии, а посмотреть его можно былы бы только на редких сайтах. А у нас государство деньги на такое даёт. Да случись такое на загнивающем Западе, министр культуры уже бы в отставку ушёл под угрозой уголовного преследования. Главная мысль фильма, все инвалиды просто хотят быть инвалидами! Надо просто их вывести в тайгу и бросить там, жить захотят - выкрутятся! А кровоизлияние в мозг, или отмирание клеток мозга из-за тромбов - чисто психологическая проблема. У фильма оценка больше единицы, что подтверждает - наше общество больно! И государство поощряет болезнь!
4 ноября 2020, 05:33 Ответить
Анна Червонная 3 января 2021, 12:09
Фильм не лёгкий. Вызывает кучу конфликта внутри. С одной стороны понимаешь, что отец делает всё, для того чтобы сын был в будущем самостоятелен, ведь родители не вечны. С другой стороны так ненавидишь героя -отца. К просмотру обязателен.
3 января 2021, 12:09 Ответить
Sam Pro 9 февраля 2021, 03:01
в ответ на сообщение Helene Nekrasova от 26 ноября 2018, 16:41
Сказал неудачник, сидящий на диване попивая дешевую водку.
9 февраля 2021, 03:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.3 Временные трудности
Временные трудности драма, 2018, Россия
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше