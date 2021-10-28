«Ледяной демон»: Рецензия Киноафиши

Две девушки в теплых пуховиках путешествуют по заснеженной горе. Сильная метель мешает дальнейшему продвижению, да и ночь приближается — решено разбить палатку. Одна из девушек неожиданно обнаруживает обмороженное тело; мужчина, несмотря на сильное обморожение, оказывается живым (и это при том, что, как позднее подтвердят лабораторные исследования, тело пролежало во льдах несколько лет).

Мужчиной оказывается Матвей (Андрей Марусин) — пропавший муж Татьяны (Ольга Ломоносова), заведующей отделения местной больницы. События фильма разворачиваются в неназванном населенном пункте; он, судя по замыслу авторов сценария, не важен, ведь вся Россия — консистенция заснеженных домов, размытых в тумане. Татьяна живет в небольшом двухэтажном доме вместе с дочерью Ксюшей (Алина Бабак) и мужчиной по имени «дядя Миша» (персонажа, которого играет Алексей Розин, около половины хронометража именно так и называют).

Благостную гармонию семейства нарушает известие о том, что пропавший без вести 10 лет назад Матвей, во-первых, найден живой, но недостаточно здоровый — мужчина пребывает в состоянии, близком к коматозному. После контакта с таинственным обмороженным телом Матвея все начинают вести себя крайне необычным образом: Татьяна давит на больницу, заявляя, что забирает мужа к себе домой; дядя Миша недвусмысленно дает понять, что будет бороться за сердце красавицы; Ксюша пытается справиться с приступом внезапного интереса к отцу, образ которого напрочь стерся из ее памяти. Все идет вверх дном, когда в доме начинает происходить нечто невразумительное.

Ледяной демон

«Ледяной демон» — проект Ивана Капитонова, точнее будет сказать, его режиссерский дебют. Ранее он был продюсером и сценаристом многих знаковых русских хорроров последних лет («Русалка. Озеро мертвых», «Вдова», «Яга. Кошмар темного леса» и пр.), которые делает компания QS Films. Один из последних проектов этого творческого объединения — сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, слава о котором разошлась чуть шире, чем известность полнометражных картин.

Внешне «Ледяной демон» походит на предыдущие поделки этой конторы, которая за годы работы выработала собственную стилистику — узнаваемую, но, к сожалению, не способную практически ничем удивить. Русский хоррор — зверь сложный, к нему сложно подступиться, и у команды Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова, пожалуй, получается ближе всего (тем не менее все-таки недостаточно). Отечественные киноделы будто берут пример с товарищей по цеху военно-патриотического кино, пытаясь ответить на невидимый вызов абстрактного Запада (в частности, нивелировать либо повторить успех американских хоррор-династий и популярных франшиз).

К сожалению, русским Стивеном Кингом страна не обзавелась, хотя попытки были. Поэтому режиссерам приходится работать с материалом, который рождается из оригинальных идей и получает развитие в сценарных поделках, которые язык не поворачивается назвать полноценным сценарием. В «Ледяном демоне», кажется, не содержится ни одного элемента кинематографического аудиовизуального произведения, лишь их блеклые подобия. Это откровенный контрафакт; подобным образом обувь из кожаного заменителя пытаются всучить хитроумные продавцы на рынке, выдавая его за натуральную кожу.

Ледяной демон

Был бы фильм пародией, большую часть подобных претензий с него можно было убрать. Но нет, Иван Капитонов, используя максимально затемненные тона и удручающую интонацию повсеместного несчастья, рассказывает тем немногим зрителям, которые не растеряли надежду увидеть хотя бы один достойный русский фильм ужасов, о темных закоулках человеческой психики, которая вытесняет абьюзивные отношения родителей как травматическое воспоминание. Вся подноготная семьи Татьяны и Матвея всплывает наружу в середине фильма, и любые упоминания о демонах остаются на задворках истории. Кого ребята из QS Films хотят обмануть — решительно непонятно; красочный ледяной монстр, изображенный на постере фильма, не появляется в кадре ни на одну секунду (его будто вырезали на монтаже, решив, что это чересчур хорошо, а «нам нужно максимально плохо»).

Неудивительно, что самый ласковый эпитет, который можно подобрать, описывая творение под названием «Ледяной демон», — страшно плохо. Большую часть диалогов хочется забыть, как неудачный трип, вспоминать детали которого стыдно в приличном обществе. От оставшихся реплик веет плохо прописанным юмором, который вроде как должен разбавлять гнетущую атмосферу приближающегося несчастья, но на деле работает по прямому назначению (да, при просмотре этого русского хоррора будет чаще смешно, чем страшно).

Хуже всего то, что создатели настолько уверены в своих способностях испугать неискушенного зрителя, что решили оставить в финале задел для продолжения истории, не поставив точку в судьбе некоторых персонажей. В ожидании теоретического сиквела неплохо было бы снять кино о том, почему русский хоррор может быть до такой степени бессмысленным и беспощадным и как нам жить со всем этим: переигрыванием актеров (один только эпизод, где дочь убеждает мать, что нельзя любить абьюзера и его нужно отпустить, заслуживает «бурных оваций»), бессмысленным антагонистом, чьи способности и мотивы живут исключительно у автора сценария в голове, и бу-эффектами, нагло скопированными у низкобюджетных американских ужастиков эпохи VHS. Впрочем, наверняка у «Ледяного демона» есть своя преданная аудитория. Если вам по каким-то причинам нравятся предыдущие работы команды QS Films — милости просим в кинотеатры (в тех регионах, где они еще открыты) на 90-минутную оду льда, криков и темноты.