«Маршрут построен»: Рецензия Киноафиши

«Маршрут построен»: российский хоррор о ценности семьи

Кадр из фильма "Маршрут построен"

В прокат вышел отечественный хоррор Олега Асадулина «Маршрут построен». Это не первая работа режиссера в жанре мистики: на его счету – вполне успешные сериалы «Закрытая школа» и «Корабль». Асадулин уже успел поработать с Владимиром Меньшовым, Андреем Мерзликиным и Викторией Исаковой, что в сегодняшнем кинематографе – своеобразный знак качества. Поэтому от нового проекта по определению ждали хорошего уровня – и, в общем, марку режиссер не уронил.

Итак, о чем повествует фильм? Молодая семейная пара (роли исполняют Светлана Устинова и Павел Чинарёв) покупает подержанную машину и отправляется на ней в поездку. Вроде бы ничего необычного – но оказывается, именно в этом автомобиле однажды был перевезен труп жестоко убитой женщины. Не зная об этом, супруги спокойно начинают свой маршрут. Однако с самого начала в машине начинают происходить непонятные вещи…

Кадр из фильма "Маршрут построен"

Кто-то может заметить, что сюжетный ход слишком обычный. Пожалуй, это так. Более того, хоррор положен на самую типичную семейную историю: он, она, ребенок, измены, ревность, истерики. Налицо все характерные приметы: горсти успокоительного, которые глотает жена, звонки от любовницы, флирт с продавщицей на заправке и попытка все исправить совместным отдыхом all inclusive. Именно в эту откровенно банальную канву авторы начинают вплетать элементы мистики, и, надо признать, делают это мастерски. Разумеется, не обошлось без знакомых всем образов – здесь и жутковатые скрипящие звуки, и кукла, давным-давно ставшая атрибутом фильмов ужасов, и из ниоткуда взявшиеся острые ножницы, и мерещащиеся героине призраки. Последнее, правда, еще можно объяснить психическим нездоровьем, но наступает время, когда маховик ужасов раскручивается настолько, что никакие рациональные вещи не срабатывают. Это моменты колоссального накала: кошмарных событий вокруг героев становится больше, их нервы сдают, а связь с внешним миром все прерывистее – кажется, они попросту слетают с катушек. Дуэт Устиновой и Чинарёва здесь весьма убедителен: обоим удалось сыграть и тревогу, и сильное напряжение, и злое отчаяние, мешающееся со страхом неизвестности.

Кадр из фильма "Маршрут построен"

Замечательно, что при всем леденящем душу в нужных местах (как и положено) ужасе, в идее фильма можно разглядеть кое-что еще. В общем-то, это не только хоррор ради хоррора, но и картина о человеческих взаимоотношениях – ведь в центре сюжета, как ни крути, семья. Пока родители разбираются с личными обидами, их ребенок живет своей прекрасной детской жизнью. Кстати, воспринимает он происходящее не как что-то страшное, а скорее как волшебство. Контраст настолько разителен, что история уже не кажется такой уж банальной. Во всяком случае, все это дает повод поразмыслить о ценности семьи и том, к чему может привести жестокость.

Александра Подольникова