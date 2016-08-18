«Дизлайк»: Рецензия Киноафиши

Не надо стесняться

Фильм выбивается из ряда уже снятых Павлом Руминовым картин, по которым его больше всего знают – «Статус: свободен» и «Я буду рядом» (хотя до этого были еще куда менее известные «Мертвые дочери»). Во-первых, «Дизлайк» не просто ужастик, а слэшер. И одновременно классный стеб над нашей культурой, зацикленной на наркоманском получении одобрения, и дань уважения всем странным хоррор-муви, и признание того, что хотеть эту дозу – совершенно по-человечески и ни разу не зазорно. Как и ошибаться, оступаться, по-страшному тупить и получать эти самые дизлайки, которые могут открыть что-то новое.

Кадр из фильма «Дизлайк»

Героями-жертвами здесь выступают кумиры поколения двадцатилетних – топовые видеоблогеры. Но, в общем-то, они – это, по большому счету, любой из нас. Любой из этих восьми звезд Интернета, собранных вместе якобы для дегустации коктейля, а на самом деле для жестокой игры. Условия определены: после первой расправы каждый неправильный ответ на вопрос о том, кто это сделал, стоит жизни кому-либо из участников. Сумасшедший маньяк в маске ребенка убивает одного них, а неизвестный металлический голос хладнокровно сообщает, что задание провалено. Провалено – то есть дизлайк. И эта прекрасная идея того, что ошибки, знаете ли, случаются, отлично считывается. Пусть и в такой кровавой безумной форме. Забавно, что то же самое относится к непрофессионалам-актерам (роли исполнили настоящие блогеры), которые не могли сыграть идеально.

Кадр из фильма «Дизлайк»

У истории отличная динамика: персонажи находятся в замкнутом пространстве, но взаимодействуют (прорисованы даже некоторые личностные взаимоотношения). Дается им также что-то вроде передышки между «раундами». С каждым ошибочным ответом их все меньше, а напряжение все сильнее – отлично сконструированная история. Как и неожиданный ответ, который, вероятно, повергнет в шок и заставит серьезно зависнуть. Нет, не над размышлениями о такой ужасной культуре «сердечек» и подписчиков, а над тем, в каком странном мире мы живем и, может, быть глупым или нелепым не так уж плохо. Собственно, сам фильм – одно большое тому доказательство – дурацкий сюжет, который и не стесняется быть таковым, не делает его менее интересным и менее ценным.

Александра Подольникова