«Голова-жестянка»: Рецензия Киноафиши

16-летнюю Женю (Варвара Володина) все привыкли называть Жесть: после неудачного падения девочка получила сотрясение мозга, травму ноги и обозлилась на весь мир. Героиня считает, что в приключившейся беде виноват никто иной, как ее бывший друг Приходько (Олег Чугунов), поэтому срывает на нем весь свой гнев. Женя также портит отношения и с близкими, и с подругами, но затем знакомится с руководителем кружка роботехники Святославом Кариным (Сергей Гилев), и тот помогает ей пересмотреть отношение к жизни. В том числе задуматься, а так ли справедлива Женя к Приходько.

Премьера яркой подростковой мелодрамы «Голова-жестянка» состоялась на ММКФ-2023. Фантазийная и очень эмоциональная картина снята по одноименной повести детской писательницы Серафимы Орловой, которая также написала сценарий к фильму вместе с его режиссером Иваном Капитоновым: для автора «Ледяного демона» и продюсера хоррор-сериалов «Пансион» и «Пищеблок» «Голова-жестянка» – первый опыт в производстве игрового подросткового кино (и, надо сказать, весьма удачный). Генеральным продюсером проекта про непростую девчонку Женю, переживающую трудности переходного возраста, стал Святослав Подгаевский, поставивший народный ужастик «Яга. Кошмар темного леса». Он уже не раз работал с Капитоновым, поэтому экранизация текста Орловой, ставшая для них дебютной мелодрамой, в общем-то, сложилась.

Голова-жестянка

В книге «Голова-жестянка» рассказчицей выступает школьница Женя по прозвищу Жесть, которая чаще всего сама всех хейтит и достает, чем становится жертвой буллинга. В фильме же в этом плане соблюден баланс: над девочкой жестоко издевается ее старший брат, а она преследует своего бывшего парня, ботана Приходько (Олег Чугунов), который ее очень сильно обидел. Главная героиня – а точнее, воплотившая ее на экране Варвара Володина, – душа картины, благодаря магнетическому притяжению которой можно простить кино все погрешности вроде не до конца раскрытых второстепенных персонажей. Историю Жени в фильме хочется описать одной строчкой из песни «СБПЧ»: «Ты не поверишь, что натворила эта дурная девчонка». А натворила Жесть действительно много: не пропускала мимо себя ни одной неприятности, забила на подруг, потому что у нее появился первый бойфренд, конфликтовала с родителями и сталкерила одноклассника, не давая тому прохода. Но досталось героине не меньше – из-за несчастного случая она стала хромать на одну ногу, поэтому ее агрессия и злость – естественная реакция на эту жестокую и несправедливую жизнь. Женя, будучи подростком, все принимает близко к сердцу: если первая любовь, то обязательно до гроба, а если и расставаться, то так, чтобы он об этом тысячу раз пожалел: например, орать ему вслед «Тварь!» из окна, когда он идет мимо твоего дома, или заставить ревновать к Страшному, переехав за его парту и принимая в дар шоколадки.

Голова-жестянка

Создатели «Головы-жестянки» иронично и при этом щемяще реалистично говорят о первом в жизни разрыве, который пришелся на подростковый период. Недели, а затем и месяцы уходят на бесконечное возвращение в те дни, когда вы были влюбленными и самыми счастливыми в этой Вселенной, совместные фотографии и видео – в помощь. Случайные столкновения на улице и молниеносный обмен взглядами в школьном коридоре кажутся знаками от высших сил, которые пытаются донести, что вам суждено быть вместе, хотя равнодушие со стороны бывшего парня говорит об обратном. Вот и Женя зациклилась на Приходько, с которым парила в облаках до своего рокового падения, и все никак не может его отпустить. Интересно, что Варя Володина и Олег Чугунов уже играли пару в «Черной весне», но если в сериале они долго не могли найти точки соприкосновения, то в «Голове-жестянке» ребятам удалось передать неподдельную искренность, трепетность и трагичность первой любви. В историю отношений Жести и Приходько, длившихся ровно одно прекрасное лето, веришь настолько, будто она случилась не в кино, а наяву.

Голова-жестянка

Фильм «Голова-жестянка», как и оригинальная повесть, поделена на главы: вместе с Женей мы проживаем ее взлеты и падения. Девчонка, одновременно получившая физическую и психологическую травму, замкнулась в себе и благодаря силе своего безграничного воображения бороздит галактику «от звезд до черных дыр», как пел Лагутенко, в поисках подтверждения ванильной фразы, в которую всем нам порой хочется верить: случайности не случайны. В эскапистской вселенной Жени самые простые предметы вроде шестеренок из стеклянной бутылки несут в себе магический заряд и сулят удачу, а найденный в общественном туалете механический таракан становится волшебным проводником в удивительный и исцеляющий душу мир робототехники, которым в фильме правит чудаковатый изобретатель Святослав Карин в обаятельном исполнении Сергея Гилева. «Голова-жестянка» во многом похожа на сказку, в которой принцесса спасает себя сама: трансформация из Жести обратно в Женю происходит вместе с неизбежным взрослением, верный признак которого – научиться прощать, даже если очень страшно.

Голова-жестянка

«Голова-жестянка» Капитонова – по большей части фантастический спектакль одной актрисы. Варвара Володина покоряет зрителя меланхолично-бунтарской энергетикой и парадоксальным устройством своей героини, сжигая дотла все второстепенное в картине. Слушать размышления Жени о превратностях судьбы и меткие характеристики окружающих ее людей, как и смотреть на рискованные авантюры и любовные метания девочки-подростка – такие же пронзительные, как и в «Леди Бёрд» Гервиг и освещенные ослепляющим сочинским солнцем, – можно бесконечно, а больше ничего и не нужно.

Голова-жестянка

«Голова-жестянка» – авторское фестивальное кино, в котором бурная фантазия героини тонко переплетается с личной драмой о прощении. Школьники наверняка узнают себя в 16-летней Жести, которая не вписывается в скучные рамки, а взрослые вспомнят о своей мятежной юности, когда казалось, что нет ничего невозможного. В любом случае история Жени способна влюбить в себя даже самого строгого критика, главное – с головой отдаться приключениям дерзкой девчонки и наслаждаться актерским триумфом Вари Володиной, она большая молодец.