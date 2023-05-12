Варвара Володина разрушает отношения со всеми вокруг в трейлере ромкома «Голова-жестянка»

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дебютный трейлер подростковой романтической комедии «Голова-жестянка». Премьера картины с Варварой Володиной в главной роли состоится 8 июня.

В центре сюжета — 16-летняя Женя (Володина). Она носит «говорящее» прозвище Жесть и сполна оправдывает его: все время чудит и постоянно портит отношения со всеми вокруг. К такому внутреннему состоянию ее привели сотрясение мозга и травма ноги. После инцидента она стала хромать и видеть мир исключительно в серых тонах. В несчастном случае Женя винит своего бывшего лучшего друга Приходько (Олег Чугунов), поэтому именно на него она обрушивает весь свой гнев и холодный цинизм. Однако от Жени достается буквально всем: родителям, подругам, одноклассникам и старшему брату.

Отношение героини к окружающим начинает меняться после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом (Сергей Гилев). Последний быстро становится своеобразным наставником школьницы, а благодаря взаимодействию с роботами она постепенно заново учится общению с людьми. Женя начинает снова радоваться жизни, но главное — снова обретает старого друга.

Режиссером и сценаристом семейной ленты выступил Иван Капитонов, до этого снявший хоррор «Ледяной демон» и участвовавший в создании драмы Кирилла Серебренникова «Лето», а также сериала «Пищеблок». В основу сюжета легла повесть Серафимы Орловой. В остальной актерский состав вошли Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дима Мальков и другие.