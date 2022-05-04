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Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
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Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
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Дата рождения
8 декабря 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Алиса Фрейндлих
Родилась 8 декабря 1934 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Алиса Фрейндлих
Родители строгого режима
комедия
2022, Россия
7.0
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
Война и мир Толстого
драма, спектакль
2016, Россия
0.0
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма
2009, Россия
6.0
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Елка
семейный
2006, Россия
5.0
На Верхней Масловке
драма
2005, Россия
5.0
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KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком
По замыслу и повестке фильм перекликается с «Холопом».
Написать
4 мая 2022 13:20
В повторный прокат выйдет отреставрированная версия «Служебного романа» Эльдара Рязанова
Возможно, в дальнейшем в кинотеатрах вновь покажут и другие любимые советские фильмы.
Написать
23 марта 2022 16:01
12 фильмов, в которых дурнушка стала красивой девушкой
Эти трансформации из гадких утят в прелестных лебедей не оставят равнодушными никого.
Написать
18 июня 2021 17:05
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Статьи о персоне
С последствиями страшной ошибки Фрейндлих приходится жить всю жизнь
87-летняя актриса корит себя за вредную привычку.
Написать
12 июня 2022 12:10
Заложил квартиру в Москве: как выглядит и чем занимается внук Алисы Фрейндлих
Какую судьбу для себя выбрал потомок великой актрисы.
Написать
5 июня 2022 18:27
Редкое фото Алисы Фрейндлих удивило россиян: «Не красавица»
Актриса с возрастом заметно похорошела.
Написать
29 мая 2022 12:20
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