Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Никто не узнает
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Никто не узнает
Никто не узнает (2022 - 2022) Никто не узнает 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются восемь приятелей. Несмотря на то что возраст мужчин близится к сорока годам, они ведут себя как подростки. Выбираясь из офисов, герои отправляются вместе в кино, играют в мяч, смотрят фильмы и всячески наслаждаются жизнью. Однажды один из них падает в обморок прямо на улице. После этого у мужчины происходит переоценка ценностей, и он во что бы то ни стало хочет стать отцом. Есть только одна проблема: Игорь бесплоден. Но он не собирается сдаваться и находит выход из ситуации...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Александр Робак
Александр Робак
Евгения Брик
Евгения Брик
Юрий Быков
Юрий Быков
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Никто не узнает - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Приложение киноафиши