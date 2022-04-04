В центре событий оказываются восемь приятелей. Несмотря на то что возраст мужчин близится к сорока годам, они ведут себя как подростки. Выбираясь из офисов, герои отправляются вместе в кино, играют в мяч, смотрят фильмы и всячески наслаждаются жизнью. Однажды один из них падает в обморок прямо на улице. После этого у мужчины происходит переоценка ценностей, и он во что бы то ни стало хочет стать отцом. Есть только одна проблема: Игорь бесплоден. Но он не собирается сдаваться и находит выход из ситуации...