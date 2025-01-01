Меню
Валерий Тодоровский
Награды
Награды и номинации Валерия Тодоровского
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Валерия Тодоровского
ММКФ 2020
Основной конкурс
Победитель
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 2004
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Гран-при (Второй приз)
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
