Гипноз, 2019

Миша становится пациентом психотерапевта, практикующего гипноз, и в скором времени ему кажется, что он больше собой не управляет, а границы между реальностью и фантазией становятся все менее различимы.

Спустя всего год после последней работы в большом кино — фильма «Одесса» — режиссер Валерий Тодоровский возвращается с психологическим триллером, вдохновленным собственными воспоминаниями из детства. «Гипноз», вошедший в программу Московского международного кинофестиваля 2020 года, воссоединил Тодоровского с актером Максимом Сухановым — с их последней совместной работы прошло 22 года. Компанию Суханову составил 16-летний дебютант Сергей Гиро.

16-летнего Мишу (Сергей Гиро) отправляют к гипнологу Волкову (Максим Суханов) из-за того, что он ходит во сне. У Волкова довольно своеобразные представления о том, что нормально, а что нет, и у Миши он вызывает, в основном, недоумение. Не помогает лечению и то, что первое время парень не поддается гипнозу, с чем Волков прежде не сталкивался. Однако в скором времени все меняется, и Миша чувствует, как теряет контроль над собственной жизнью и начинает слепо следовать всему, что скажет Волков. Когда пропадает одна из пациенток гипнолога, парень хочет выяснить, что с ней произошло, однако сделать это оказывается непросто, ведь Мишина связь с реальностью слабеет с каждым днем.