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Гипноз, 2019

2019 / Россия
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Подросток ходит на сеансы гипноза и постепенно теряет связь с реальностью.
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Миша становится пациентом психотерапевта, практикующего гипноз, и в скором времени ему кажется, что он больше собой не управляет, а границы между реальностью и фантазией становятся все менее различимы.

Спустя всего год после последней работы в большом кино — фильма «Одесса» — режиссер Валерий Тодоровский возвращается с психологическим триллером, вдохновленным собственными воспоминаниями из детства. «Гипноз», вошедший в программу Московского международного кинофестиваля 2020 года, воссоединил Тодоровского с актером Максимом Сухановым — с их последней совместной работы прошло 22 года. Компанию Суханову составил 16-летний дебютант Сергей Гиро.

16-летнего Мишу (Сергей Гиро) отправляют к гипнологу Волкову (Максим Суханов) из-за того, что он ходит во сне. У Волкова довольно своеобразные представления о том, что нормально, а что нет, и у Миши он вызывает, в основном, недоумение. Не помогает лечению и то, что первое время парень не поддается гипнозу, с чем Волков прежде не сталкивался. Однако в скором времени все меняется, и Миша чувствует, как теряет контроль над собственной жизнью и начинает слепо следовать всему, что скажет Волков. Когда пропадает одна из пациенток гипнолога, парень хочет выяснить, что с ней произошло, однако сделать это оказывается непросто, ведь Мишина связь с реальностью слабеет с каждым днем.

 

В 2020 году фильм вошел в конкурс Московского международного кинофестиваля.

По словам режиссера Валерия Тодоровского, в основу картины лег его детский опыт похода к известному в свое время психотерапевту Владимиру Райкову, применявшему на сеансах технику гипноза.

Актерский дебют Сергея Гиро.

Режиссер Валерий Тодоровский и актер Максим Суханов уже работали вместе над проектом «Страна глухих».

Фильм стал результатом сотрудничества России и Финляндии.

Съемки проходили в период с февраля по апрель 2019 года в Москве.

 

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый в итоге - ты сам?

5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера в мире 6 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Сергей Гиро
Сергей Гиро
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Полина Галкина
Полина Галкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гипноз 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Не по годам серьезный подросток Миша (дебютант Сергей Гиро) ходит во сне. Его родителей (Сергей Медведев и Екатерина Федулова) это сильно беспокоит. Ладно бы мальчик оставался в пределах квартиры, так нет: в сомнамбулическом состоянии он выскакивает на улицу и бродит по району. По рекомендации знакомых Мишу отправляют на лечение к профессору Волкову (Максим Суханов) — гипнологу, который якобы справляется даже с самыми тяжелыми случаями. Однако 16-летнего героя доктор почему-то…
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mashus 21 октября 2020, 22:47
Актеры молодцы. Что хотел сказать автор, какая идея стоит за фильмом - не понятно..
Что это за сеансы гипнозы, где в комнате одновременно куча… Читать дальше…
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12 октября 2020 15:32
Максим Суханов в первом трейлере фильма «Гипноз» Валерия Тодоровского Лента выходит в прокат уже 15 октября.
Написать
22 сентября 2020 11:18
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