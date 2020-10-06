Гипноз, 2019

Миша становится пациентом психотерапевта, практикующего гипноз, и в скором времени ему кажется, что он больше собой не управляет, а границы между реальностью и фантазией становятся все менее различимы.
Спустя всего год после последней работы в большом кино — фильма «Одесса» — режиссер Валерий Тодоровский возвращается с психологическим триллером, вдохновленным собственными воспоминаниями из детства. «Гипноз», вошедший в программу Московского международного кинофестиваля 2020 года, воссоединил Тодоровского с актером Максимом Сухановым — с их последней совместной работы прошло 22 года. Компанию Суханову составил 16-летний дебютант Сергей Гиро.
16-летнего Мишу (Сергей Гиро) отправляют к гипнологу Волкову (Максим Суханов) из-за того, что он ходит во сне. У Волкова довольно своеобразные представления о том, что нормально, а что нет, и у Миши он вызывает, в основном, недоумение. Не помогает лечению и то, что первое время парень не поддается гипнозу, с чем Волков прежде не сталкивался. Однако в скором времени все меняется, и Миша чувствует, как теряет контроль над собственной жизнью и начинает слепо следовать всему, что скажет Волков. Когда пропадает одна из пациенток гипнолога, парень хочет выяснить, что с ней произошло, однако сделать это оказывается непросто, ведь Мишина связь с реальностью слабеет с каждым днем.
В 2020 году фильм вошел в конкурс Московского международного кинофестиваля.
По словам режиссера Валерия Тодоровского, в основу картины лег его детский опыт похода к известному в свое время психотерапевту Владимиру Райкову, применявшему на сеансах технику гипноза.
Актерский дебют Сергея Гиро.
Режиссер Валерий Тодоровский и актер Максим Суханов уже работали вместе над проектом «Страна глухих».
Фильм стал результатом сотрудничества России и Финляндии.
Съемки проходили в период с февраля по апрель 2019 года в Москве.
Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый в итоге - ты сам?
Что это за сеансы гипнозы, где в комнате одновременно куча… Читать дальше…