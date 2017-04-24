Сериал «Оптимисты» – это отечественная остросюжетная драма о жизни советских дипломатов в 60-е годы прошлого века. Несколько представителей московской «золотой молодежи» оканчивают Институт международных отношений и становятся членами особой Информационно-аналитической группы при правительстве СССР. Их цель – найти необычные подходы к презентации страны за рубежом. Все ребята хорошо образованы, талантливы и осведомлены о жизни в других государствах. Дело за малым – обыграть американских и британских коллег.