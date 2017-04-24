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Киноафиша Сериалы Оптимисты
Оптимисты (2017 - 2021) Оптимисты 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Россия 1
Продолжительность 17 часов 51 минуту
О чем сериал

Сериал «Оптимисты» – это отечественная остросюжетная драма о жизни советских дипломатов в 60-е годы прошлого века. Несколько представителей московской «золотой молодежи» оканчивают Институт международных отношений и становятся членами особой Информационно-аналитической группы при правительстве СССР. Их цель – найти необычные подходы к презентации страны за рубежом. Все ребята хорошо образованы, талантливы и осведомлены о жизни в других государствах. Дело за малым – обыграть американских и британских коллег.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Егор Корешков
Егор Корешков
Артем Быстров
Артем Быстров
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оптимисты - Сезон 1 Сезон 1
2017, 13 эпизодов
 
Оптимисты 2. Карибский сезон
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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