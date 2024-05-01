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Постер сериала Я знаю, кто тебя убил
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Киноафиша Сериалы Я знаю, кто тебя убил

Я знаю, кто тебя убил (2024 - …)

Ya znayu, kto tebya ubil 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

«Я знаю, кто тебя убил» – это детективный сериал по роману Любови Бариновой «Ева». Неизвестный похищает трехлетнюю девочку прямо в разгар представления в Московском цирке, куда она пришла с родителями. Но ожидаемых угроз и требований выкупа за этим не следует. Киднеппер явно преследует более личную и глубокую цель. Детективам приходится погрузиться в прошлое семьи, чтобы получить хоть какую-то зацепку. Выясняется, что похититель действует из мести, желая причинить родителям боль, которую когда-то пережил сам.

Я знаю, кто тебя убил - трейлер первого сезона
Я знаю, кто тебя убил  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Я знаю, кто тебя убил - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Первого мая онлайн-кинотеатр Wink выпустил совершенно не праздничный сериал, а жестокий триллер «Я знаю, кто тебя убил», «Дело Германа», более близкий к жанру криминального детектива и подчеркивающий связь с прошлогодним «Фишером» (хит Wink и more.tv). Главную роль снова играет Александр Яценко, но на этот раз он изображает мстительного преступника, а не сложного следователя. Получился ли у сервиса на этот раз сложный триллер или это просто легкая попытка…
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Новости о сериале
Александр Яценко мстит за Юлию Снигирь в трейлере сериала «Я знаю, кто тебя убил»
Александр Яценко мстит за Юлию Снигирь в трейлере сериала «Я знаю, кто тебя убил»
Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь
Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь
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