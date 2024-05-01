«Я знаю, кто тебя убил» – это детективный сериал по роману Любови Бариновой «Ева». Неизвестный похищает трехлетнюю девочку прямо в разгар представления в Московском цирке, куда она пришла с родителями. Но ожидаемых угроз и требований выкупа за этим не следует. Киднеппер явно преследует более личную и глубокую цель. Детективам приходится погрузиться в прошлое семьи, чтобы получить хоть какую-то зацепку. Выясняется, что похититель действует из мести, желая причинить родителям боль, которую когда-то пережил сам.