«Волшебники»: Рецензия Киноафиши

Артем вместе с семьей переезжает из Барнаула в Москву. Здесь он надеется начать новую жизнь и оставить в прошлом школьные издевательства. Правда, его план терпит крах. Подросток заигрывается со своими фантазиями и придуманной личностью. Артем вновь становится посмешищем и изгоем. Все меняет коробок спичек, обнаруженный в таинственном шкафчике. Каждая из них исполняет любое желание владельца, стоит лишь сломать ее пополам. Теперь он может дать волю бурному воображению, то вызывая слона в самый центр столицы, то организовывая масштабный флешмоб со случайными прохожими. Думает Артем не только о себе, но и пытается решать проблемы семьи и одноклассников. Кажется, спичек хватит, чтобы сделать счастливыми всех. Скоро он замечает девочку, которая следит за ним и знает тайну магического коробка.

Все начинается с забавных подростковых стереотипов школьника из провинции. Он слишком идеализирует Москву и свой второй шанс. Артем очень наивно считает себя умнее всех, но без какой-либо злобы и самолюбования. Им просто движет желание завести друзей и стать популярным. У героя добрый характер, который превращает его в отличного обладателя волшебного коробка. Этот артефакт оказывается у подростка не случайно. Артем попадает в своеобразный эксперимент, где ему нужно показать лучше качества. Юным зрителям будет чему поучиться у героя и увидеть цену своих поступков. Помогает проявить себя и разнообразная семья главного героя. У каждого из них не только куча бытовых проблем после переезда, но и небольшая личная драма. Отец постоянно погружается в виртуальные миры, мама сталкивается с трудностями на новой работе, а сестра переживает сложные отношения на расстоянии. Их проблемы оказывают сильное влияние на Артема.

Волшебники

Фильм не ограничивается сюжетом про опасность необдуманных желаний. Это лишь задел для более глубоко разговора о семье и одиночестве. Такие проблемы будут касаться не только главного героя, но и тесно переплетутся с таинственной девочкой-волшебницей, постоянно наблюдающей за ним. Артем поможет ей увидеть себя с другой стороны и вновь вспомнить о своих подлинных желаниях. Для их исполнения не всегда нужна магия. Она лишь инструмент, который может стать угрозой в неопытных или злых руках. Не обошлось без поучительных уроков. Они вышли органичными и выглядят скорее обязательной частью жанра детского кино.

В конце фильм превращается в подростковую версию «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Мы уже наблюдаем за разыгравшимся воображением создателей, рисующих нам другой мир. Он оказывается на грани катастрофы, после которой может уничтожить Землю. Здесь появляется неожиданный масштаб со множеством планет в небе и страшной злой сущностью, поглощающей все на своем пути. Герои попадают в опасное приключение и пытаются остановить неизвестную угрозу. Неожиданно эта часть истории связана с видеоиграми и виртуальной реальностью. Программирование в «Волшебниках» выглядит реальным инструментом, способным творить «магию» и оживлять фантазии. Оказывается, можно легко обойтись без волшебных спичек, стоит лишь получить нужные знания.

Волшебники

«Волшебники» — это трогательная и наивная история о силе и опасности желаний. Мы попадаем в жизнь «одинокого фантазера», который хочет поступать как лучше, но все еще не застрахован от банальных ошибок. В какой-то момент главный герой даже цитирует дядю Бена из «Человека-паука» и размышляет над фразой «Чем больше сила, тем больше и ответственность». Неожиданным окажется и финал. Нам не предлагают полностью отказаться от магии и полагаться лишь на самого себя. Напротив, картина скорее подсказывает, что нужно быть готовым к последствиям и использовать все доступные возможности. Просто всему надо знать меру — и тогда можно легко отыскать собственное счастье.