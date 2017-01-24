За пропастью во ржи, 2017

Актёр, сценарист и продюсер Дэнни Стронг выпускает в свет свой полнометражный режиссёрский дебют "За пропастью во ржи". Главная роль отошла к известному актёру Николасу Холту ("Равные", "Тепло наших тел", "Убей своих друзей"). Компанию ему составили не менее знакомые зрителям актёры, среди которых Сара Полсон ("Американская история ужасов", "Кэрол"), Зои Дойч ("Каждому своё", "Дедушка лёгкого поведения"), Кевин Спейси ("Семь", "Девять жизней") и другие.
Сюжет фильма "За пропастью во ржи" перенесёт вас в годы Второй мировой войны, когда известный на весь мир писатель Джером Сэлинджер только начинал свой творческий путь. Он прославился после знаменитого романа "Над пропастью во ржи", который когда-то произвёл огромный фурор в мире литературы. В фильме зрителям откроются неизвестные до этого тайны, благодаря которым на свет появился персонаж Холден Колфилд.
- В 50-е годы Джером Сэлинджер заявил, что запрещает экранизировать своё произведение, несмотря на то, что к нему поступали предложения от Спилберга, Джека Николсона и Терренса Малика
- В основе сюжета лежит биографическая книга Кеннета Славенски «Человек, идущий через рожь»
- Отсылки к роману появлялись в большом количестве фильмов, среди которых "Плезантвилль", "Хорошо быть тихоней", "Руби Спаркс" и другие
- Книгой был одержим убийца Джона Леннона, Марк Чепмен. Чепмен заявил в полиции, что зашифрованный приказ убить Леннона он нашёл на страницах «Над пропастью во ржи». Также романом был одержим Джон Хинкли-мл. — человек, совершивший покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.
- Известная группа Guns N' Roses написала песню «Catcher In The Rye».
- Роман «Над пропастью во ржи» оказал большое влияние на творчество и культуру других известных писателей: Стивен Кинг часто упоминал роман в своих книгах, Джон Фаулз в романе «Коллекционер» ссылается на культовый роман, в романе «Норвежский лес» Харуки Мураками упоминается Холден Колфилд.
- В связи со скандалами вокруг актера Кэвина Спейси, возможно, «За пропастью во ржи» станет последней картиной, в которой его можно будет увидеть на большом экране, ведь уже сейчас режиссеры вырезают сцены с его участием из последующих фильмов.
История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.