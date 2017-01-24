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За пропастью во ржи За пропастью во ржи
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Rebel in the Rye

За пропастью во ржи, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Байопик о писателе Джероме Сэлинджере
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актёр, сценарист и продюсер Дэнни Стронг выпускает в свет свой полнометражный режиссёрский дебют "За пропастью во ржи". Главная роль отошла к известному актёру Николасу Холту ("Равные", "Тепло наших тел", "Убей своих друзей"). Компанию ему составили не менее знакомые зрителям актёры, среди которых Сара Полсон ("Американская история ужасов", "Кэрол"), Зои Дойч ("Каждому своё", "Дедушка лёгкого поведения"), Кевин Спейси ("Семь", "Девять жизней") и другие.

Сюжет фильма "За пропастью во ржи" перенесёт вас в годы Второй мировой войны, когда известный на весь мир писатель Джером Сэлинджер только начинал свой творческий путь. Он прославился после знаменитого романа "Над пропастью во ржи", который когда-то произвёл огромный фурор в мире литературы. В фильме зрителям откроются неизвестные до этого тайны, благодаря которым на свет появился персонаж Холден Колфилд.

- В 50-е годы Джером Сэлинджер заявил, что запрещает экранизировать своё произведение, несмотря на то, что к нему поступали предложения от Спилберга, Джека Николсона и Терренса Малика

- В основе сюжета лежит биографическая книга Кеннета Славенски «Человек, идущий через рожь»

- Отсылки к роману появлялись в большом количестве фильмов, среди которых "Плезантвилль", "Хорошо быть тихоней", "Руби Спаркс" и другие

- Книгой был одержим убийца Джона Леннона, Марк Чепмен. Чепмен заявил в полиции, что зашифрованный приказ убить Леннона он нашёл на страницах «Над пропастью во ржи». Также романом был одержим Джон Хинкли-мл. — человек, совершивший покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

 - Известная группа Guns N' Roses написала песню «Catcher In The Rye».

 - Роман «Над пропастью во ржи» оказал большое влияние на творчество и культуру других известных писателей: Стивен Кинг часто упоминал роман в своих книгах, Джон Фаулз в романе «Коллекционер» ссылается на культовый роман, в романе «Норвежский лес» Харуки Мураками упоминается Холден Колфилд.

 - В связи со скандалами вокруг актера Кэвина Спейси, возможно, «За пропастью во ржи» станет последней картиной, в которой его можно будет увидеть на большом экране, ведь уже сейчас режиссеры вырезают сцены с его участием из последующих фильмов.

История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера в мире 24 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэнни Стронг
Дэнни Стронг
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Николас Холт
Николас Холт
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Сара Полсон
Сара Полсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма За пропастью во ржи 4 постера
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Наша рецензия
Джерром Д. Сэлинджер не давал согласия на экранизацию своего знаменитого романа, потомки писателя против его воли тоже не идут. Тем не менее лазейка была найдена. Дэнни Стронг снял о писателе биографический фильм, в основу сценария которого легла книга Кеннета Словенски «Человек, идущий через рожь». Без упоминаний «Над пропастью во ржи», понятное дело, не обошлось. Джером Д. Сэлинджер (Николас Холт) встретил красавицу Уну (Зои Дойч) в 1939 году. Предостережения…
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