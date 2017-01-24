За пропастью во ржи, 2017

- В 50-е годы Джером Сэлинджер заявил, что запрещает экранизировать своё произведение, несмотря на то, что к нему поступали предложения от Спилберга, Джека Николсона и Терренса Малика

- В основе сюжета лежит биографическая книга Кеннета Славенски «Человек, идущий через рожь»

- Отсылки к роману появлялись в большом количестве фильмов, среди которых "Плезантвилль", "Хорошо быть тихоней", "Руби Спаркс" и другие

- Книгой был одержим убийца Джона Леннона, Марк Чепмен. Чепмен заявил в полиции, что зашифрованный приказ убить Леннона он нашёл на страницах «Над пропастью во ржи». Также романом был одержим Джон Хинкли-мл. — человек, совершивший покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

- Известная группа Guns N' Roses написала песню «Catcher In The Rye».

- Роман «Над пропастью во ржи» оказал большое влияние на творчество и культуру других известных писателей: Стивен Кинг часто упоминал роман в своих книгах, Джон Фаулз в романе «Коллекционер» ссылается на культовый роман, в романе «Норвежский лес» Харуки Мураками упоминается Холден Колфилд.

- В связи со скандалами вокруг актера Кэвина Спейси, возможно, «За пропастью во ржи» станет последней картиной, в которой его можно будет увидеть на большом экране, ведь уже сейчас режиссеры вырезают сцены с его участием из последующих фильмов.