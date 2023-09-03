Не только «Эйфория»: 10 лучших фильмов для зумеров

Комедия о старшеклассницах, решивших оторваться на полную, трогательная история взросления тринадцатилетней блогерши и драма о школьном шутинге.

Не в порядке (2022)

Молодая девушка Дэнни Сандерс работает фоторедактором, но мечтает о писательской карьере. Пытаясь впечатлить парня, который ей нравится, она врёт, что уехала на писательский семинар в Париж, и выкладывает у себя на странице отфотошопленные фотографии. Однако вскоре в Париже происходит теракт и Дэнни, пытаясь сохранить легенду, начинает рассказывать о том, как она стала его свидетельницей. Постепенно образ, который девушка создала в соцсетях, все сильнее отдаляется от неё настоящей.

Главную роль исполнила прославившаяся ролью Розы Хэзевей в « Академии вампиров » Зои Дойч .

Чем ещё интересен: фильм снят и написан совсем ещё юной актрисой Куинн Шепард — девушке всего 28 лет. 6 лет назад она сняла свой первый фильм — подростковую драму «Вина» о школьнице, влюбившейся в учителя.

Не в порядке

Последствия (2021)

В школе, где учится старшеклассница Вада, ученик устраивает стрельбу. После этого инцидента девушка впадает в депрессию, отдаляется от семьи и друзей и начинает страдать от панических атак. Пытаясь справиться с травмирующими воспоминаниями, она подсаживается на запрещённые вещества и всё сильнее теряет контроль над своей личностью.

Тема школьного шутинга была особенно актуальна в кино 2000-х после трагических событий в «Колумбайне», а вот современных фильмов на эту тему практически нет, хотя сама проблема никуда не делась. «Последствия» погружаются в психику не убийцы, а жертвы, пытаясь понять, как подростки справляются с травмой.

Чем ещё интересен: Дженной Ортега в главной роли — убедиться, что она хороша не только в образе мрачной Уэнсдей Аддамс.

Последствия

Подружки-старшеклассницы Эми и Молли, всю старшую школу корпевшие над учебниками, вдруг узнают, что их одноклассники-тусовщики тоже поступили в престижные колледжи. Тогда девчонки решают в срочном порядке наверстать упущенное и попасть на вечеринку к самому крутому парню в школе.

«Начитанные» — это режиссёрский дебют актрисы Оливии Уайлд , которую мы хорошо знаем по роли Тринадцатой в « Докторе Хаусе ». Кстати, её вторая работа — психологический триллер « Не беспокойся, дорогая » с Гарри Стайлсом и Флоренс Пью — широко обсуждался на Венецианском фестивале.

Чем ещё интересен: фильм действительно ориентирован на наше время и говорит о современных подростках их языком. Главные героини — типичные зумеры: ироничные, рефлексирующие, сомневающиеся.

Начитанные

Старшеклассник Тайлер — выходец из обеспеченной семьи и подающий надежды спортсмен. Однако никто не знает, что парень уже долгое время скрывает ото всех тяжёлую травму плеча, так как это поставит крест на его карьере. Ситуация осложняется тем, что девушка Тайлера беременна, а его отношения с властным отцом становятся только хуже.

Режиссёром и сценаристом фильма стал Трей Эдвард Шульц , снявший один из самых впечатляющих хорроров последних лет « Оно приходит ночью ». А «Волны» вошли в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

Чем ещё интересен: звездой « Эйфории » Алексой Деми в главной роли (её не так-то часто увидишь на экране).

Волны

Тринадцатилетняя Кейла Дэй — застенчивая школьница, которая вот-вот переступит порог старшей школы. Девочка ведёт блог на YouTube, где рассказывает о том, как стать увереннее в себе и побороть комплексы, хотя сама своими советами не слишком-то пользуется.

Режиссёрский дебют комика Бо Бёрнема , обласканный критиками. В главной роли звезда хоррор-сериала « Касл-Рок » Элси Фишер .

Чем ещё интересен: максимально честным и правдоподобным взглядом на взросление и подростковые проблемы. Те, кто сейчас переживает трудности переходного периода, смогут убедиться, что неловкий разговор или акне — это ещё не конец света, а зрители постарше вспомнят собственное взросление, полное сомнений и надежд.

Восьмой класс

Застенчивая Вайолет выросла в небольшом городке, но всегда мечтала о всемирной славе. Девушка скрывает ото всех свою страсть к пению, пока однажды ей не выпадает шанс принять участие в национальном конкурсе вокалистов, готовить к которому её будет бывший оперный певец.

Трогательная музыкальная драма о том, как важно верить в свои силы, с Эль Фаннинг и датским актёром Златко Буричем в главных ролях.

Чем ещё интересен: саундтреком. В 2019 году отдельно был опубликован альбом саундтреков, куда вошли 14 композиций из фильма, большую часть из которых исполнила Эль Фаннинг.

За мечтой

Дочь бывшей «королевы красоты» Уиллоудин ещё в детстве получила от матери прозвище «Пышка» из-за несоответствия стандартам красоты. Повзрослев, девушка решает бросить вызов матери и подаёт заявку на конкурс красоты, чем вдохновляет других девушек, страдающих от комплексов из-за внешности.

В главной роли — известная по ролям в « Райских холмах » и « Певице на всю голову » австралийская актриса Даниэль МакДональд . Роль её матери-красотки исполнила Дженнифер Энистон .

Чем ещё интересен: атмосферой. «Пышка» — это музыкальная комедия, наполненная зажигательными песнями Долли Партон и Майи Сайкс.

Пышка

Лучшие подруги-старшеклассницы ведут блог об убийствах и пытаются поймать маньяка, орудующего в их городке. Когда маньяк найден, девушки в погоне за славой решают сами взяться за оружие и начать совершать преступления, тем самым поставляя бесконечный контент для своего блога.

Кровавый комедийный хоррор со звездой « Тик—так…БУМ! » Александрой Шипп и Брианной Хилдебрандт , знакомой нам по « Дэдпулу ».

Чем ещё интересен: оммажами. Любители хорроров узнают пародии на кадры из популярных фильмов ужасов. Самая впечатляющая — сцена на выпускном балу, отсылающая к легендарной « Кэрри ».

Убить за лайк

Психически неуравновешенная девушка Ингрид становится одержима инстаграм-блогершей Тейлор и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы выследить звезду и даже подстроить знакомство с ней. Постепенно Тейлор начинает тяготиться новой подругой, а Ингрид понимает, что идеальная картинка из инстаграма далека от реальности.

Главную роль исполнила звезда сериалов « Парки и зоны отдыха » и « Белый лотос » Обри Плаза , а роль модной инфлюенсерши досталась Элизабет Олсен .

Чем ещё интересен: нетривиальным и остроумным взглядом на проблему сталкинга и зависимости от соцсетей.

Ингрид едет на запад

В жизни старшеклассницы Надин происходит почти что трагедия: её лучшая подруга начинает встречаться с её старшим братом, с которым у Надин всегда были сложные отношения. Девушка обижена таким предательством и с каждым днём всё больше уходит в себя. Но помощь неожиданно приходит со стороны одноклассника.

За эту работу исполнительница главной роли Хейли Стайнфелд получила номинацию на «Золотой глобус».

Чем ещё интересен: Вуди Харрельсоном в роли учителя, с которым Надин делится своими переживаниями.