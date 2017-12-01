«За пропастью во ржи»: Рецензия Киноафиши

Притягательность пропасти

Джерром Д. Сэлинджер не давал согласия на экранизацию своего знаменитого романа, потомки писателя против его воли тоже не идут. Тем не менее лазейка была найдена. Дэнни Стронг снял о писателе биографический фильм, в основу сценария которого легла книга Кеннета Словенски «Человек, идущий через рожь». Без упоминаний «Над пропастью во ржи», понятное дело, не обошлось.

Джером Д. Сэлинджер (Николас Холт) встретил красавицу Уну (Зои Дойч) в 1939 году. Предостережения товарища о том, что не стоит подкатывать к этой девушке, ибо ее сопровождение резко отвадит ухажера, недостойного дочери Юджина О’Нила, только подстегнули молодого человека. Он подошел к Уне, признался, что восхищается творчеством ее отца и что сам является писателем. Но на закономерный вопрос острых на язык подруг, где же Сэлинджер публиковался, ответить не смог. Вскоре Джерри решает поступить в Колумбийский университет и стать профессиональным писателем. Юное дарование в стенах учебного заведения незамеченным не осталось. В лице преподавателя Уита Бернетта (Кевин Спейси) Сэлинджер находит друга и опытного наставника. Именно он впоследствии уговорит своего студента попробовать написать роман. Однако планы на будущее пришлось отложить. Джерри отправляется на фронт. По возвращении он долгое время не может оправиться от посттравматического синдрома. К тому же старая дружба сошла на нет. Помощь солдат, вернувшийся домой, смог найти только в дзэн-буддизме. Режиссер ставит точку, добравшись до того момента, когда Сэлинджер принимает решение больше не публиковать свои работы и скрывается от внимания прессы и фанатов «Над пропастью во ржи» в уединенном доме.

Кадр из фильма «За пропастью во ржи»

«За пропастью во ржи» охватывает значительный и, без всякого сомнения, драматичный период в жизни писателя. Но байопик Дэнни Стронга язык не поворачивается назвать драмой. Кроме нескольких фрагментов с передовой, в его фильме нет особого психологического напряжения. Лента о Джероме Д. Сэлинджере подчас оборачивается простодушным фарсом, не претендующим на нюансированную проработку характеров действующих лиц. Зато «За пропастью во ржи» с удовольствием плодит параллели между рассказом Холдена Колфилда о своих приключениях перед Рождеством и жизнью писателя. Вот Николас Холт умывается в туалете клуба, а на зеркале написана похабщина, и не только – музыкант, увидев напившегося посетителя пробубнит, что пора бы домой. Еще Холт пойдет к пруду в парке и спросит про птиц. Рассматривание карусели тоже входит в перечень отсылок. При этом такие аллюзии отнюдь не элегантны, как и уроки писательского мастерства от Уита Бернетта. Фактически между самодовольством писателя, красующегося перед студентами, и массой других фильмов и сериалов, эксплуатирующих отношение «ученик-учитель», нет существенной разницы.

Кадр из фильма «За пропастью во ржи»

«За пропастью во ржи» делает ставку на красивую картинку, быстро улавливаемые параллели с романом Сэлинджера и не справляется с обилием клише. Дэнни Стронг старательно укомплектовывает годы из жизни создателя «Над пропастью во ржи» в час сорок шесть минут, и его отполированная до блеска лента временами выглядит поверхностной ‒ не спасают даже цитаты из книги. Фильм лихо перескакивает от одного события к другому: не дает внезапно обрушившейся на плечи молодого человека славе предстать во всей «красе» и слишком быстро убегает от ужасов, с которыми тот столкнулся на войне. В такой гонке изменения, происходившие с Сэлинджером, не столь уж заметны. Правда, в некоторой степени очарование молодости порой такая воздушная биографическая лента ухватить сумела, но дальше не продвинулась.

Елена Громова

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «За пропастью во ржи»