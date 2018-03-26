«Взрослые игры»: Рецензия Киноафиши

Благими намерениями вымощена дорога в ад

Школьница Эрика, по ее словам, ведет обычный подростковый образ жизни: смотрит кино, слушает музыку и поклоняется дьяволу, а еще всеми силами пытается почувствовать себя взрослой. Она находит необычное хобби - разводит мужиков на деньги, что приносит ей и подругам-сообщницам солидный доход. И рассказывает всем совершенно разные истории о том, на что потратит накопленные деньги. Оставшуюся после уроков часть дня они торчат в боулинге, чтобы поглазеть на Уилла, парня гораздо старше Эрики, но манящего ее на физиологическом уровне. Ее жизнь переворачивается, когда в ней появляется сводный брат Люк, только что вышедший из реабилитационного центра. Он заставляет Эрику пересмотреть жизненные ценности, а она в свою очередь, решает помочь ему с одним делом. Оно слишком щепетильное, чтобы обсуждать его с родителями и полицией, поэтому подросткам приходится во всем разбираться самим.

Кадр из фильма «Взрослые игры»

Наши герои: Люк со всеми своими фобиями, диетой и паническими атаками, зато с чистым сердцем и душой на распашку, и Эрика, давно позабывшая, что такое человеческое тепло и хорошее отношение. Объединившись, они становятся парой, которая может горы свернуть, только бы им дали правильное направление и задачи. И пока он ест, отвлекаясь от ужасов мира, а она заботится о своей крысе Титти, они, не сговариваясь, решаются пойти на крайние меры и освободить город, хотя бы от одного нехорошего человека. Чтобы детям было не страшно по городу перемещаться, а взрослым было не о чем читать в ежедневных газетах, которые обязательно растрезвонили бы новости о чудовищных вещах, творящихся в городе.

Кадр из фильма «Взрослые игры»

С телевидения в кино бегут не только актеры, но и режиссеры. Проект «Взрослые игры» поставил Макс Уиклер, хорошо известный зрителям по сериалам: «Бруклин 9-9» и «Без обязательств». А спродюсировали кино актер Дэнни Мак Брайд («Ананасовый экспресс», «Храбрые перцем») и режиссер Дэвид Гордон Грин («Сильнее», «Джо»). Зои Дойч сыграла во «Взрослых играх» доверчивую, хотя и иногда слишком озлобленную на общество героиню. Актриса продолжает собирать образы непростых девушек, которые ей уже удавались раньше - например, у Ричарда Линклейтера в картине «Каждому свое». А ее партнер Джои Морган так залихватски смеется, что не проникнуться его героем попросту не получается. Страхуют молодое поколение давно зарекомендовавшие себя Адам Скотт («Пираньи», «Как выйти замуж за 3 дня») и Кэтрин Хан («Очень плохие мамочки» и «Мистер Фантастик»). Сняла «Взрослые игры» оператор Каролина Коста, обозначив границы уюта и стресса главных героев. Саундтрек у фильма получился попросту волшебным - Джозеф Стефенс насобирал для него песен, которые постоянно хочется "шазамить" при просмотре.

Название

Фильм «Взрослые игры» - это совершенно авторское заявление с неспешными диалогами и беспечной историей, которая плавно переходит в роуд-муви с отличной музыкой и интересными молодыми актерами. Кино, несмотря на затрагиваемые темы, получилось легким и солнечным. Такая американизированная формула приготовления кинозрителей к лету. Снятое в лучших традициях фильма «Пустоши» Теренса Малика, проект «Взрослые игры» дает надежду и еще раз поясняет, что безвыходных ситуаций не бывает. А некрасивых людей не существует, главное поверить в себя и не сидеть «на попе ровно», а действовать, и к чему-то это все да приведет.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Взрослые игры»