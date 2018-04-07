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Макс Уинклер
Макс Уинклер
Max Winkler
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Макс Уинклер
Max Winkler
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Дата рождения
18 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Макса Уинклера
Родился 18 августа 1983 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Макса Уинклера
Страна джунглей
драма, спорт
2018, Великобритания / США
6.0
Взрослые игры
драма, комедия
2017, США
6.0
Свадьба
комедия
2010, США
5.0
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На Новой сцене Александринского театра покажут «Взрослые игры»
13 апреля на Новой сцене Александринского театра пройдет показ фильма «Взрослые игры» Макса Уинклера. Главную роль в комедии исполнила Зои Дойч. Мировая премьера фильма прошла на
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7 апреля 2018 00:20
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